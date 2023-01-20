أشرف صبحى يستقبل منتخب وزارة الشباب والرياضة للصم قبل سفرهم للإمارات

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منتخب وزارة الشباب والرياضة للصم، قبل سفرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في منافسات البطولة الدولية الودية لكرة الصالات للصم 2022، والتي تنظمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خلال الفترة من (23-27) يناير الجاري، على ملاعب أدنوك بمدينة الظنة بمنطقة الظفرة، بمشاركة فرق "السعودية، مصر، المغرب، ألمانيا"، بالإضافة إلى مشاركة الإمارات ممثلة في نادي أبو ظبي لأصحاب الهمم، ونادي العين لأصحاب الهمم التابعين للمؤسسة.

حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة هدى أبو ضيف عضوا مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبه، قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الشريك الاستراتيجي لوزارة الشباب والرياضة في العديد من الأنشطة والفعاليات التي تقدمها لفئة ذوي الهمم، وامتداداً لأواصر التعاون المثمر بين البلدين، وتنفيذاً للاهتمام المشترك للقيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين بتقديم كامل الدعم لفئة أصحاب الهمم.

وتأتي البطولة في إطار اهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، بفئة أصحاب الهمم وتمكينهم في كافة المجالات، وحرصاً على تشجيع أصحاب الهمم في منطقة الظفرة وإمارة أبو ظبي، وتعزيز الوعي المجتمعي في المنطقة وإبراز دور نادي الظفرة لأصحاب الهمم كأحد الأندية الرياضية التابعة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، الذي يعمل على اكتشاف وانتقاء الموهوبين من فئة الصم في منطقة الظفرة للمشاركة، وتوجيههم للرياضة التنافسية، وتعريف جمهور المنطقة بأهمية الرياضة لأصحاب الهمم.

وتهدف البطولة إلى إبراز رياضة أصحاب الهمم، وتوطيد أواصر التعاون بين الصم من مختلف الدول الشقيقة والصديقة التي تمثلها الدول المشاركة، وتعزيز مفاهيم القيم الإنسانية فيما بينها، لا سيما وأن كرة الصالات من أكثر الرياضات شعبية وانتشاراً في العالم، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتعبير عن طاقات أصحاب الهمم من فئة الصم، من خلال البطولة والبرامج المصاحبة، وتعزيز مفهوم السعادة لدى الصم وذويهم من خلال المشاركة في البطولة والفعاليات، وتعميق الدور المجتمعي من خلال الإسهام في دعم هذه الفئة

يذكر أن البطولة يشارك فيها 6 فرق رياضية، هي نادي الصم في الرياض من المملكة العربية السعودية، وفريق وزارة الشباب والرياضة للصم بجمهورية مصر العربية، وجمعية تواصل الإدماج لصم تمارة من المملكة المغربية، ونادي GSV دوسيلدورف من جمهورية ألمانيا، ونادي أبو ظبي، ونادي العين لأصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في دولة الإمارات.