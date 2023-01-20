أسرة «تعمير» تحتفل بانطلاق أولى حلقات الموسم الجديد على شاشة ON

تنطلق اليوم الجمعة أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج تعمير على قناة ON، تقديم الإعلامية رانيا الشامي، ويعود تعمير اليوم ليستكمل مناقشات الملف العقاري في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في جميع المجالات.

وقالت "الشامي" إن البرنامج يستهدف خلال الموسم الجديد مناقشة التطورات الكبيرة في السوق العقاري المصري، مع عرض فرص الاستثمار المختلفة على أرض الواقع، بالإضافة إلى متابعة المشروعات القومية المختلفة، مشيرة إلى أن تضاعف حجم التنمية العمرانية في مصر خلال السنوات الأخيرة، جعل من الضروري المتابعة المستمرة لكل ما يتم إنجازه على أرض الواقع مع توضيح أفضل الفرص الاستثمارية في السوق العقارية.

وتعتبر رانيا الشامي إحدى رائدات البرامج التليفزيونية العقارية التي تهدف إلي تقديم محتوى عقاري هادف، وقدمت من قبل عدة برامج عقارية، حتى قدمت تعمير العقاري على قناة ON، واستطاعت من خلال خبرتها الطويلة في القطاع العقاري أن تصبح أشهر مذيعات البرامج العقارية التليفزيونية في الوطن العربي، من خلال تبسيط الموضوعات العقارية واستعراض فرص الاستثمار العقاري في مصر والوطن العربي.

وسيناقش تعمير كل ما يخص قطاع العقارات في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حالياً، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا المتعلقة بقطاع العقارات من خلال فقرات البرنامج المختلفة.