ضبط 7 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 3 قضايا، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة عن ضبط قضية.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 1384 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 40 قضية.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 262 حكما قضائيا متنوعا وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط 7 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.