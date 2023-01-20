الجمعة 20 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

حملة أمنية
حملة أمنية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية  أبرزها: 

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 3 قضايا، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة عن ضبط قضية.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 1384 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 40 قضية.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 262 حكما قضائيا متنوعا وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط 7 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ إتخاذ الإجراءات القانونية الهجرة غير الشرعية الأقراص الدوائية المخدرة المخالفات المرورية المنافذ الجمركية تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي وموعد استحقاق الغرامة

«التموين»: طرح الخبز لغير حاملي البطاقات هدفه تخفيف العبء على المواطنين

ضبط عصابة تخصصت في تزوير أوراق المرور بالإسكندرية

«كلنا واحد».. «الداخلية» تدفع بسيارات بيع الأرز والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

أنغام في «تايمز سكوير» بعد اختيارها كأول سفيرة لبرنامج «EQUAL Arabia»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

صور

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من القدس والخليل

مستشار الأمن القومي الأمريكى يؤكد خلال زيارة إسرائيل على مواجهة تهديدات إيران