الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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طبيبة: «حياة كريمة» وفرت الخدمات الطبية فى مركز ببا ببنى سويف

حياة كريمة
حياة كريمة

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» اليوم، لقطات ترصد إسهامات مبادرة «حياة كريمة» في تطوير وحدة طب أسرة مركز ببا في بني سويف.

الوحدة أصبحت تضم جميع التخصصات الطبية

وأجابت الدكتورة فاطمة صبحي، طبيبة الأسنان بوحدة طب أسرة مركز ببا في محافظة بني سويف، عن كيف ساهمت مبادرة «حياة كريمة» في تطوير الوحدة، قائلة: «هناك فرق شاسع ما بين الوحدة في وقت سابق، والآن بعد تطوير حياة كريمة، إذ أصبحت تقدم كل الخدمات».

وأضافت أن الوحدة أصبحت تضم جميع التخصصات الطبية التي يحتاجها الأهالي، مثل الأسنان والباطنة والأطفال والجلدية وغيرها من التخصصات، بالإضافة إلى المعامل.

ولفتت طبيبة الأسنان بوحدة طب أسرة مركز ببا، أن وجود "حياة كريمة" في القرية وفر الخدمات الأساسية المطلوبة التي يحتاجها الأهالي ليعيشوا حياة جيدة، مؤكدة أنها مبادرة مهمة وأفادت المواطنين كثيرا.

طبيبة حياة كريمه وفرة الخدمات الطبية مركز ببا ببني سويف مركز ببا بني سويف

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