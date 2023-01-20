الجمعة 20 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

صليب عطالله.. معلومات عن القلادة التي أثارت الجدل عالميًا

الأميرة ديانا وصليب
الأميرة ديانا وصليب عطالله

تصدرت نجمة تليفزيون الواقع  كيم كارديشيان التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، لشراءها قلادة الألماس "صليب عطالله" للأميرة البريطانية ديانا، والتي عُرضت بشكل متكرر منذ مزاد سوثبي السنوي، والتي اشترتها بحوالي 200 ألف دولار بعد فوزها في القرعة.

تصدر كيم كارديشيان التريند لشرائها قلادة "صليب عطالله"

وعبرت كارديشيان عن فخرها وتشرفها بامتلاك قطعة مجوهرات جميلة كانت الأميرة الراحلة "ديانا" قد وضعتها ذات يوم.

ما علاقة الأميرة ديانا بالتعارف الأول بين «هارى» و«ميجان»

 قلادة "صليب عطالله"

وكانت الأميرة ديانا قد ارتدت من قبل "صليب عطالله" الذي يبلغ مقاسه 136 × 95 مم، ويبلغ وزنه الإجمالي 5.25 قيراطًا، مع عقد طويل من اللؤلؤ، على فستان مخمليّ أرجوانيّ سميك، من تصميم كاثرين ووكر، وهي إحدى المصمّمات الأقرب الى قلبها.

«محشية من كيم كارديشيان».. ياسمين الخطيب تعلق على فاتورة «طعمية» الساحل

امتلاك كيم كارديشيان “صليب عطالله”

دار جيرارد الإنجليزية "التي صنعت خاتم الخطوبة الشهير من الياقوت للأميرة ديانا"،  ابتكرت هذه الجوهرة في عشرينيات القرن الماضي، والذي تم تنفيذه حسب طلب خاصّ من أحد عملائها الدائمين، وكان اشترى هذا الصليب رجل الأعمال الفلسطيني الإنجليزي نعيم عطاالله في الثمانينيات، ليعيره  للأميرة ديانا حتى تضعه عدة مرات خلال هذه الفترة.

ارتداء الأميرة ديانا قلادة “صليب عطالله”

هذه القلادة التي أخذت شكل صليب، لم تظهر على الملأ منذ وفاة الأميرة عام 1997، لتشتريها كيم كارداشيان وتثير الجدل حولها.

معلومات عن قلادة “صليب عطالله”

قلادة "صليب عطالله"، ضمن مجموعة من القطع التي حصلت عليها كيم كارديشيان، بعدما تزيّنت بها نساء قويّات ومبدعات، مثل فستان مارلين مونرو، الذي ارتدته في "ميت غالا" في مايو 2022، والذي خلق الكثير من الانتقادات لكيم كارداشيان على نطاق واسع، بسبب السماح لها بارتداء قطعة أثرية، لكن كارداشيان أكدت أنها لم تلحق الضرر بالثوب، وأعادت الفستان الى حالته الأصليّة.

 

قلادة عطالله، هي قطعة جريئة وملونة مرصعة بقطع أحجار "جمشت" مربعة ومزينة بألماس، فيما يبلغ إجمالي وزن الماس نحو 5.25 قيراط.

بحسب "دار سوذبيز"، فنادرا ما يتم عرض المجوهرات التي تملكها أو ترتديها الأميرة الراحلة ديانا، خاصة قطعة مثل قلادة عطا الله، فهي ملونة وجريئة ومميزة للغاية ولا يمكن أن تفشل في لفت الأنظار، كما أنها قلادة غير عادية حيث ترمز لتزايد ثقة الأميرة بنفسها في اختياراتها من الملابس والمجوهرات، في تلك اللحظة بالذات من حياتها، وقالت كريستيان سبوفورث، المسؤولة عن الدار في ذلك: يسعدنا أن هذه القطعة قد وجدت فرصة جديدة للحياة بين يدي اسم مشهور عالمياً آخر.

قلادة صليب عطالله صليب عطالله كيم كارديشيان الأميرة البريطانية ديانا امتلاك كيم كارديشيان “صليب عطالله” ارتداء الأميرة ديانا قلادة “صليب عطالله” معلومات عن قلادة “صليب عطالله”

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

كيف تؤثر أسلحة الغرب على مسار الحرب الروسية الأوكرانية؟

«الصحة العالمية»: إصابة 2.8 مليون حالة جديدة بفيروس كورونا

حملة نظافة وتجميل بكورنيش النيل في المنيا (صور)

فحص فيديو تهشيم الرادارات على الطريق الدائرى

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وردع المخالفين بأحياء الإسكندرية

ضعف الدولار يعزز من ارتفاع أسعار الذهب.. وتوقعات بوصول الأونصة لـ 2000 دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

صور

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فى جوريش

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من القدس والخليل