الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ما علاقة الأميرة ديانا بالتعارف الأول بين «هاري» و«ميجان»

الأميرة ديانا
الأميرة ديانا

اعتبر الأمير هاري، أن والدته الأميرة ديانا كان لها يد في اجتماعه مع زوجته ميجان ميركل، دوقة ساسكس.


حيث كشف خلال مذكراته المطروحة منذ أسبوع تحت عنوان "spare"، أن أول محادثة بين الزوجين كانت في الاول يوليو عام 2016، ويتوافق مع عيد ميلاد والدته الأميرة الراحلة ديانا.


شارك الأمير هاري القصة الكاملة لكيفية لقاء ميجان، وكتب أنه قد أذهله جمالها عندما شاهد صورتها لأول مرة على Instagram.

 

ميجان، 41 عامًا، التقطت صورة سيلفي مع صديقتها فيوليت ، وتواصل هاري مع صديقتها المشتركة للحصول على معلومات الاتصال الخاصة بها في 1 يوليو 2016 - عيد ميلاد والدته الراحلة.

 

قال الأمير هاري إن ميجان راسلته أولاً على Instagram، وشعروا على الفور برابط مشترك بينهما ولاسيما بسبب اهتمامهما بقضايا مشتركة من بينها حب أفريقيا.

 

كتب هاري في مذكراته spare "في النهاية ، تبادلنا أرقام الهواتف ، ازدادت بيننا المراسلات النصية، التي كانت تبقى حتى وقت متأخر من الليل" ، مضيفًا أنه كان "يرسل الرسائل النصية مثل مراهق" خلال اليوم التالي.

 

وأضاف: "لقد خطر لي كيف أنه من الغريب والسريالي والغريب أن تبدأ هذه المحادثة الماراثونية في 1 يوليو 2016. عيد ميلاد والدتي الخامس والخمسين".

 

مذكرات الأمير هاري تحطم الأرقام القياسية

أصبحت مذكرات الأمير هاري المثيرة للجدل، “Spare”، الكتاب غير الخيالي الأسرع مبيعًا على الإطلاق، حسبما أكدت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث باع الكتاب، الذي يتحدث عن العائلة البريطانية المالكة، ويحكي تفاصيل حياة هاري داخل العائلة، 1.43 مليون نسخة في يومه الأول، وأشار الأمير هاري إلى أنه لا يزال يمتلك من الحكايات ما يكفي لكتاب آخر.

ذهب الرقم القياسي سابقًا إلى مذكرات الرئيس السابق باراك أوباما A Promised Land لعام 2020، التي باعت 887 ألف نسخة في يوم الإصدار، وفقًا لموسوعة جينيس.

الأمير هاري ميجان ميركل مذكرات الأمير هاري الاميرة ديانا أخبار العائلة الملكية

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