قبل القمة 125.. نكشف موقف خماسى الأهلى المصاب من المشاركة أمام الزمالك

واصل خماسي الأهلي المصاب عمرو السولية، وحمدي فتحي، وبرونو سافيو، وياسر إبراهيم، ومحمد عبدالمنعم تدريباتهم في الجيم، تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي، في محاولة لتجهيزهم للمشاركة فى مباراة الزمالك، المقرر لها مساء غد السبت في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري على استاد القاهرة.

- فرصة عمرو السولية صعبة

وكشف مصدر مسئول أن فرصة عمرو السولية صعبة فى اللحاق بالمباراة، حيث يعانى من الإصابة بكدمة فى السمانة رغم تدريبات اللاعب المكثفة من أجل اللحاق بالمباراة ويرغب السولية في المشاركة خاصة أنه يتألق في الدربي.

وأضاف المصدر أن هناك محاولات مبذولة من قبل الجهاز الطبي لتجهيز حمدي فتحي للمباراة وقام الجهاز الطبي باستخدام الإبر الصينية، على أمل لحاق اللاعب الذي يعاني من كدمة قوية فى الكاحل والتي شعر خلال الساعات القليلة الماضية بقدرته على الحركة بالكرة دون ألم.

وأشار المصدر إلى أن البرازيلي برونو سافيو أجري أشعة، أمس، حيث يعانى من إصابة فى الركبة وتبدو فرصته صعبة فى اللحاق بالمباراة.

- محمد إبراهيم يعاني من التهابات في العضلة الضامة

في المقابل يعانى محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي، من التهابات فى أوتار العضلة الضامة ويغيب ياسر إبراهيم عن المباراة بسبب إصابته فى العضلة الضامة والتي أظهرت الأشعة غيابه لأسبوعين ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه قبل السفر إلي المغرب للمشاركة في مونديال الأندية.

ويعقد الجهاز الطبي آمالا كبيرة على لحاق الثنائي محمد عبدالمنعم وحمدى فتحى للحاق بالمباراة، حيث تتزايد نسبة مشاركتهما يوما بعد الآخر في ظل استجابة اللاعبين للبرنامج العلاجي وأيضا رغبتهما في المشاركة أمام الزمالك في القمة 125.

كان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد واصل تدريباته دون راحة عقب مباراة سموحة استعداداً لمواجهة الزمالك في القمة من أجل زيادة التركيز قبل اللقاء المرتقب.