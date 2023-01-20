مدير معهد «سيروم» الهندي للأمصال من «دافوس»: علينا مواجهة التردد في تلقي اللقاحات

أكد المدير التنفيذي لمعهد سيروم الهندي للأمصال (SII) أدار بوناوالا، في كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة "دافوس" السويسرية، ضرورة مواصلة تثقيف الناس حول العالم بشأن أهمية تلقي اللقاحات المضادة للأمراض.

وتحدث المدير التنفيذي لـ"أكبر صانع للقاحات في العالم" عن الحالة الراهنة لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال إحدى جلسات المنتدى التي بُثب عبر الموقع الرسمي له قبل ساعات، وأكد ضرورة المساواة والعدالة في توزيع اللقاحات حول العالم. وأعرب بوناوالا عن تفاؤله بشأن التعاون بين المنظمات متعددة الأطراف للتعامل مع تفشي الأمراض في المستقبل، لكنه حذر في الوقت نفسه من التراخي.

وأضاف: "نعمل اليوم على تفعيل إجراءات لعملية موافقة موحدة من جانب منظمة الصحة العالمية، فأنت لا تريد أن تطلب كل دولة بمفردها إجراءاتها وتجاربها السريرية. بل يجب أن نكون قادرين على قبول مستوى واحد من المعايير".

وأعرب بوناوالا عن أمله في أن تؤدي "المسودة الأولى" لاتفاق الجائحة، الذي تخطط له الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، إلى اتفاق دولي حول جوانب مثل شهادات اللقاح وإجراءات التجارب السريرية المعتمدة التي يمكن أن تسبب تأخيرًا في ساعة حرجة.. وقال:" إذا تمت الموافقة على لقاح في أوروبا، على سبيل المثال، فيجب الموافقة عليه في الولايات المتحدة. يجب أن يكون لدى العالم أكبر عدد ممكن من البدائل وإمكانية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من تقنيات التصنيع".

وتساءل بوناوالا:" لماذا تقتصر على لقاح واحد أو اثنين فقط بينما يمكنك الوصول إلى الكثير من الابتكارات المتوفرة في العالم؟!..وقال:" الفيروس لم ينته معنا".

من جانبه، قال ميشيل ويليامز، عميد كلية هارفارد للصحة العامة، خلال الجلسة:" ما نحتاج إلى فعله حقًا هو التأكد من أن صانعي السياسات يفهمون أننا مستمرون في رؤية متغيرات جديدة. لقد كنا محظوظين لأنه لم يكن لدينا أعراض شديد الخطورة في المتغيرات الأخيرة أو أن أحدا منها لديه القدرة على الإفلات من المناعة التي اكتسبتها البشرية مؤخرًا".

واستبعد بوناوالا تطوير لقاحات من الجيل الثاني يمكنها الوقاية من المرض وتقليل انتقال العدوى في المستقبل القريب، وقال:" الأمل هو أن بعض لقاحات الأنف يمكن أن تمنع انتقال المرض - وأن يمنع المرض من دخول نظامك. لكني لم أر أي بيانات جيدة من أي لقاحات لإثبات ذلك. وأفضل خيار لدينا هو "أخذ معززات للتعامل مع هذه المتغيرات"، حيث يُتوقع أن يكون كوفيد-19 مرضًا مثل الأنفلونزا.

وتابع بوناوالا أن "العالم سيعتمد دائمًا على الهند"، مشيرًا إلى معهد سيروم قام خلال فترة الوباء ببناء القدرة التصنيعية في مصنعه الضخم بغرب الهند، في جهود ساعدت في تعزيز صورة الهند على أنها "صيدلية العالم".. وقال إن بلاده لديها ما يعادل 10 مليارات جرعة من سعة اللقاح الآن، من بين جميع مصنعي اللقاحات المختلفة، وأن معهد سيروم لديه حوالي 4 مليارات جرعة منها".

وأكد أخيرا:" اننا قمنا بشحن اللقاحات من الهند إلى الولايات المتحدة، وكان ذلك لقاح نوفاكسوفيد التابع لشركة نوفافاكس. وقتها أظهرنا الجودة والقدرة الانتاجية والأهم من ذلك، الكفاءات التي نمررها من حيث الفعالية والتكلفة، لذلك أعتقد أن العالم سيعتمد دائمًا، بطريقة أو بأخرى، على الهند".