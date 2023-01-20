الجمعة 20 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 17 قضية استيلاء على السلع المدعومة

حملة تموينية
حملة تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 17 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (3 طن سكر تموينى- 316860 لتر مواد بترولية "عينى"- 2.200 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى") بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (308.293 طن "مستندى – عينى") أبرزها (39.650 طن دقيق بلدى  مدعم "مستندى"-5٬567 طن دقيق أبيض "عينى" –38.320طن أرز أبيض "عينى" –11.350 طن أرز شعير"عينى" - 200.676 طن أرز شعير "مستندى" - 9.730 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة"-3 طن سكر تموينى- 316860 لتر مواد بترولية "عينى"-10110 عبوة سجائر-152.720 طن أعلاف حيوانية "عينى"–234.900 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" – 2,200 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" - 10 طن أسمنت).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها. 

أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة البيئة الإدارة العامة لشرطة التموين بمديريات الأمن جهود أجهزة وزارة الداخلية شرطة التموين شرطة التموين والتجارة شرطة البيئة والمسطحات وقطاع الأمن العام

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