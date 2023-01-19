بالدموع.. استبعاد أحمد ومازن من فريق عبدالوهاب بـ«كابيتانو مصر»

ودعت المدربة سارة حسانين، مدربة فريق محمد عبدالوهاب لاعبين من فريقها بعد خسارة الليلة أمام فريق علي أبو جريشة من برنامج "كابيتانو مصر".

واختارت من فريقها أحمد عصام ومازن أحمد، ولم يتمالك اللاعبان نفسهما من البكاء أثناء توديعهما لفريقهما، ومنح كابتن أحمد حسام ميدو، اللاعب مايكل الشارة الذهبية والتي تحميه من الخروج المباراة القادمة.

وقال ميدو، في تعليقه على خروج اللاعبين: "كل اللاعيبة الكبار مروا بمواقف صعبة وهما صغيرين ولما كبروا ياما دخلوا في قصص ومدربين مشونا والمهم إنك لما تمر بظروف صعبة يكون حوايلك الناس اللي تدعمك ويدوك النصائح الصح".

تفاصيل برنامج

برنامج "كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد ٢٠٠٨، من أجل اختيار أفضل ١١ لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التى تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبى فرق كرة القدم.