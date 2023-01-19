الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023 للمعلمين

مرتبات
مرتبات

مرتبات شهر يناير 2023 للمعلمين.. يبحث المعلمون كافة عبر محركات البحث المختلفة مع بداية العام الجديد 2023 عن المرتبات شهر يناير،حيث إنه من المعتاد وجود زيادات بكل شهر يناير من بداية كل عام، والذي تمثل بهجة كبيرة لكونها نقطة انطلاقة لتحسين الظروف المعيشية لهم.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023 للمعلمين

تستعرض "الدستور" فى التقرير التالي مرتبات شهر يناير 2023 للمعلمين.

مرتبات شهر يناير 2023 

أعلنت  وزارة المالية  بعض القرارات مع انقضاء شهر يناير الجارى والتى كان منها صرف مرتبات شهر يناير لجميع العاملين في الدولة يوم الإثنين الذي يوافق 23 يناير 2023 المقبل  وذلك بالزيادات المقترحة الجديدة، كما وقد منحها مجلس الوزراء ضمن حزمة الحماية الاجتماعية في شهر نوفمبر 2022 الماضي، ووالتى يبلغ قيمتها 300 جنيه.

جدول مرتبات شهر يناير 2023 للمعلمين

كما أعلنت المالية صرف مرتبات شهر يناير 2023 اعتبارًا من يوم الإثنين 23 يناير حتى يوم الأحد الذي يوافق 29 يناير 2023 لـ66 وزارة وهيئة ومنشأة وجهة حكومية منها مديريات التعليم والصحة وغيرهما.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023 للمعلمين

سيبدأ صرف المرتبات بالزيادات المقترحة لعدد من الوزارات الأسبوع القادم بدءًا من يوم الإثنين وهي «الثقافة، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، وزارة الآثار، البيئة، النقل، وزارة  القوى العاملة، وزارة  الأوقاف، الطيران المدني، وزارة الإنتاج الحربي، السياحة، وزارة البترول، الداخلية، وزارة الصحة، قطاع الأعمال العام، وزارة التضامن الاجتماعي.
ويتم صرف مرتبات شهر يناير 2023 يوم الاثنين 23 في الشهر للعاملين بعدد من المديريات  «.كمديرية الإسكان والمرافق، مديريات التضامن الاجتماعي، وكذالك مديريات التموين والتجارة الداخلية، مديريات القوى العاملة، مديريات الشؤون الصحية، مديريات الطرق والنقل».

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مرتبات يناير 2023

كما تم الإعلان على إن  صرف مرتبات يناير 2023 يوم الثلاثاء 24 يناير في الشهر الخاصة بالمؤسسات  الحكومية المستقلة  الآتي أسمائهم: هيئة الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة  مجلس النواب، هيئة المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة  المجلس الأعلى للصحافة، هيئة الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، هيئة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

موعد صرف مرتبات شهر يناير صرف مرتبات شهر يناير 2023 مرتبات شهر يناير 2023 للمعلمين مرتبات شهر يناير مرتبات شهر يناير 2023 مرتبات جدول مرتبات شهر يناير 2023 للمعلمين

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