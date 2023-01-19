كريستيانو رونالدو يقود هجوم فريق «موسم الرياض» ضد باريس سان جيرمان

أعلن رودي جارسيا، المدير الفني لفريق “موسم الرياض”، منذ قليل، تشكيل فريقه في مواجهة باريس سان جيرمان، خلال مباراة موسم الرياض الودية.

ويضم فريق موسم الرياض مجموعة من لاعبي فريقي الهلال والنصر السعوديين.

ويقود البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوم فريق موسم الرياض خلال مباراة، اليوم الخميس، أمام باريس سان جيرمان، وبجواره موسى ماريجا وأوديون إيجالو.

وجاء تشكيل فريق موسم الرياض على النحو الآتي :

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي البليهي، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد

وسط الملعب: محمد كنو، لويس جوستافو، ماتيوس بيريرا.

الهجوم: أندرسون تاليسكا، أندريه كاريو، كريستيانو رونالدو.

وتُقام مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان الودية على ملعب "الملك فهد الدولي" في السعودية، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتُذاع مباراة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في السعودية، عبر شبكة قنوات “بي إن سبورت” الرياضية، وكذلك قناة beIN Sports المفتوحة، بالإضافة إلى شبكة قنوات «SSC» السعودية التي ستقوم بنقل المباراة، حيث خصصت الشبكة السعودية قناة «SSC HD1» لبث اللقاء.

وتم تعيين الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم، لتولي إدارة مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان الودية، ويعاونه كل من طالب سالم وسعود أحمد، بالإضافة إلى حكم الفيديو “VAR” خميس المري.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة؛ باعتبارها ستكون الأولى التي تشهد عودة المواجهة التاريخية بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو وغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

والمباراة هي الأولى بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي، خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.

ويرتدي كريستيانو رونالدو شارة القائد لفريق نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان، بعدما تسلمها من تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية.