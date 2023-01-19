السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

تمكن الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة بالكيلو 47 طريق مصر إسكندرية الصحراوي، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مزرعة بالكيلو 47 طريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.