الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

حريق نشب داخل مزرعة
حريق نشب داخل مزرعة

تمكن الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة بالكيلو 47 طريق مصر إسكندرية الصحراوي، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مزرعة بالكيلو 47 طريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة المركز. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق الجيزة مزرعة منشأة القناطر دون وقوع إصابات

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