الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر منطوق حكم النقض على حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار الكبرى

حسن راتب
حسن راتب

نظرت محكمة النقض، اليوم الخميس، الطعن المقدم من رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين وشقيقه وآخرين، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الآثار الكبرى على حكم محكمة الجنايات الصادر بحقهم من السجن المشدد 5 سنوات وحتى 10 سنوات والغرامة المالية.

حيث قضت الدائرة "ب" بمحكمة النقض برئاسة المستشار محمد خير اليوم، الخميس، بقبول الطعون المقدمة على حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين فى قضية الاتجار في الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى" وتعديل الاحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة، حيث عاقبت النقض رجل الأعمال حسن راتب بالسجن 3 سنوات مع تغريمه مليون جنيه، بدلًا من خمس سنوات، ومعاقبة علاء حسانين بالسجن 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه، بدلًا من 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد خير وعضوية مصطفى الصادق وأحمد قزامل وأحمد عاصم وأيمن عبد الوهاب وعضوية المكتب الفني المستشار أحمد ميهوب والذي جاء منطوقه كالتالي:

أولًا: بالنسبة للطعن عاطف عبد الحميد بإنهاء الخصومة في الطعن بالوفاة.

ثانياً: عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين أحمد عبد الرءوف ومحمود على ومحمد السيد شكلًا.

ثالثًا: قبول الطعن من باقي الطاعنين شكلًا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة الطاعنين الذين لم يقبل طعنهم شكلًا.

رابعاً: في موضوع الطعن بمعاقبة المتهم علاء حسانين بالحبس لمدة 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه لاتهامه بالتنقيب عن الآثار.

خامسًا: معاقبة كلًا من عز الدين محمد ومحمد كامل وأحمد عبد الرؤوف وإسحاق حليم وميلاد حليم وأحمد عبد العظيم وعبد العظيم عبد الكريم ومحمد عبد الرحيم وأحمد علي حسن وأسامة علي محمد وشعبان مرسي ومحمود رفعت ومحمود عبد الفتاح ومحمد عبد الرحيم وأحمد صبري وأشرف محمد صلاح وحسن على ومحمد السيد عبد الرحمن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريم كلًا منهم مبلغ 500 ألف جنيه.

سادسًا: معاقبة المتهم حسن راتب بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه عما أسند إليه من اتهامات.

سابعًا: التحفظ على مواقع الحفر الأربعة لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة المحكوم عليهم.

ثامنًا: وبراءة المتهمين أكمل ربيع وناجح حسانين مما أسند إليهما.

تاسعًا: براءة المتهم علاء حسانين من تهمتي إتلاف أثار منقولة عمدًا والاشتراك في تزيف آثار وبراءته أيضًا والمتهمين عز الدين محمد ومحمد كامل ناجي عن تهمة إخفاء أثار بقصد التهريب.

محكمة النقض الطعن رجل الأعمال حسن راتب حكم محكمة الجنايات

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