الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

منتخب الشباب يواجه جنوب السودان استعدادا لبطولة إفريقيا

محمود جابر
محمود جابر

استقر الجهاز الفنى لمنتخب الشباب تحت قيادة محمود جابر على مواجهة منتخب جنوب السودان استعدادا لبطولة افريقيا للشباب التى ستقام فى مصر خلال الفترة من 19فبراير إلى 10 مارس المقبل.

وحدد الجهاز الفنى بشكل مبدئي يوم 2 فبراير لمواجهة منتخب جنوب السودان 

ومن المقرر أن يخوض المنتخب بين ثلاث أو أربع مباريات ودية قبل انطلاق البطولة.

وينطلق معسكر المنتخب يوم 22 ينابر الجارى حتى 30 ويحصل المنتخب على راحة لمدة 24 ساعة على أن ينطلق المعسكر الثانى حتى انطلاق البطولة.  

وأسفرت قرعة البطولة كالتالى: 

المجموعة الأولى .. منتخب مصر مع  موزمبيق والسنغال و نيجيريا بأمم إفريقيا للشباب 

المجموعة الثانية ضمت أوغندا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو.

المجموعة الثالثة ضمت جامبيا وتونس وبنين وزامبيا.

 من ناحية أخرى تقرر تأجيل نهائي كأس مصر والذى يجمع الأهلي وبيراميدز والذى كان محددًا له يوم 3 فبراير المقبل، بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.
وأكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لنهائي كأس مصر مع المؤجلات الخاصة بالنادي الأهلي لارتباطه بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ومواجهة فريق أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير، ووصل الأهلي لنهائي كأس مصر بعد الفوز على سموحه، بينما فاز بيراميدز على الزمالك.

 

 

 

منتخب الشباب بطولة افريقيا محمود جابر مصر وجنوب السودان الجهاز الفني لمنتخب الشباب

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