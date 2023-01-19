الخميس 19 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رسالة مؤثرة من طالبة هندسة حلوان قبل قفزها من أعلى المدينة الجامعية

ارشيفية
ارشيفية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة طالبة كلية الهندسة التي أنهت حياتها من أعلى مبنى المدينة الجامعية قبل وفاتها وطلبت الفتاة في منشور مثبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن يتذكرها أصدقاؤها وأهلها، حيث قالت: “لعلك تزور حسابي صدفة وأكون حية أو بين يدي الله فاستغفر لي ولك يعفو الله عني وعنك”.

وشهدت كلية الهندسة بجامعة حلوان واقعة مأساوية بقفز طالبة من شرفة غرفة سكنها بالمدينة الجامعية بسبب مرورها بأزمة نفسية لضبطها بواقعة غش أثناء أدائها امتحانات بالكلية.

وتبلغ من الخدمات المعينة بجامعة حلوان باكتشاف سقوط طالبة من علو وتوفيت في الحال؛ بالانتقال تبين أن المتوفاة تدعى "ي.أ ، 22 سنة"، طالبة بكلية هندسة قسم أجهزة طبية، الفرقة الرابعة جامعة حلوان ومقيمة، الغردقة البحر الأحمر، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم والوجه وتوفيت في الحال.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 يناير الجاري وحال أداء المتوفاة امتحان مادة المنظومات الحيوية بالجامعة، تحرر لها محضر بواقعة غش ومنذ ذلك التاريخ والمتوفاة في حالة نفسية متردية.

وبتاريخ اليوم وحال تواجدها بالغرفة الخاصة بها رقم 412 بالدور الرابع بمبنى المدينة الجامعية رقم 4 قامت بالقفز من الشرفة الخاصة بغرفتها، وسقطت أرضًا، ما أدى إلى حدوث إصاباتها المشار إليها والتي أدت إلى الوفاة.

وتقابلت جهات التحقيق مع كل من مسئول الأمن الإداري بالمدينة الجامعية، وطالبة بالفرقة الرابعة كلية هندسة مقيمة مع المتوفاة بذات الغرفة وطالب بكلية هندسة الفرقة الثانية، وبسؤالهم أيدوا ما جاء بالفحص ونفوا الشبهة الجنائية.

وبالاستعلام من عميد كلية الهندسة، أيد ما جاء بالفحص وأفاد بأن المتوفاة تم التحقيق معها في واقعة غش في مادة المنظومات الحيوية منذ يومين، وتم تحرير محضر بالواقعة داخل الكلية.

طالبة هندسة هندسة حلوان المدينة الجامعية استغفر لي كلية الهندسة

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