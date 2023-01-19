محافظ الإسكندرية يستعرض حصاد جهود «شئون البيئة» خلال 2022

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جهود المحافظة بالتعاون مع الجهات المختصة للعمل على زيادة الوعي بالمخاطر التي تؤثر على البيئة، إضافة إلى تكثيف حملات الرقابة على جميع المنشآت وتحرير محاضر مخالفات بيئية تجاه المنشآت المخالفة،في إطار استراتيجية الدولة للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.

وتلقى اللواء محمد الشريف، تقريرًا حول أبرز جهود إدارة شئون البيئة بالمحافظة لعام 2022، حيث أوضحت المهندسة غادة إبراهيم، مدير إدارة شئون البيئة، أنه خلال عام 2022، تم التفتيش على 337 منشاة، وتحرير محاضر مخالفات بيئية لعدد 230 منشأة، وفحص دراسات تقييم التأثير البيئي والمعاينة لعدد 634 منشأة، ومنح موافقات بيئية لعدد 640 منشاة بعد التأكد من استيفائها للاشتراطات البيئية، وتكثيف الحملات والندوات التوعوية على مستوى المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني وشملت: التغيرات المناخية ومخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأضرار إلقاء القمامة بالمصارف والترع، بالإضافة إلى عمل تدريب صيفي لـ 300 طالب من كلية العلوم.