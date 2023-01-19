الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يستقبل مدير أمن مديرية الجبل الأخضر بدولة ليبيا

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، اللواء خالد البسطة مدير أمن مديرية الجبل الأخضر بدولة ليبيا الشقيقة، بحضور العمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والحاج رحومة العميري والشيخ كريم بو خرطة والعمدة عمران أمبيوة، وعدد من عمد ومشايخ وعواقل مطروح.

وأعرب محافظ مطروح عن ترحيبه بضيف المحافظة من ليبيا الشقيقة وتأكيد عمق العلاقات  التاريخية الأخوية بين مصر وليبيا والتعاون المستمر، مشيرا إلى أنه جارى الانتهاء من تطوير منفذ السلوم البري مع مزيد من تيسير إجراءات العبور عبر المنفذ  للاخوة الليبيين إلى مصر وإلى ليبيا.

من جانبه أهدى مدير أمن مديرية الجبل الأخضر بليبيا شهادة تقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديرا لما يلمسه أهالي ليبيا الشقيقة من تعاون شعبي وتنفيذي وأمني من محافظة مطروح، وخاصة دورهم المجتمعي والإنساني الهام في المشاركة في عدد من المصالحات ورأب الصدع مع الامتداد القبلي وعلاقات المصاهرة بين قبائل مطروح وليبيا.

وفي سياق آخر، كان كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لجنة المساعي الحميدة لجهودها في إتمام الصلح وإنهاء خصومة بقبائل العشيبات مع جهود المصالحة بين عائلة بو جراسة وعائلة زيدان بمدينة براني، مع إهدائهم شهادة تقدير لجهودهم ولجميع القائمين على الصلح. 

وأكد محافظ مطروح على فضل إصلاح ذات البين ووحدة الصف والتكاتف والمحبة بين أهالي مطروح، موجها بضرورة بث روح التسامح والمحبة بين الشباب وتوعيتهم، مع إعلاء المصلحة العليا لما فيه الخير لأهلهم ولمحافظة مطروح.

كما دعا المحافظ جميع أبناء مطروح إلى ضرورة ترسيخ ثقافة التصالح والمودة بينهم، وأن نعلو على أى خلافات وحلها بالعقل والحوار والرجوع إلى عقلائنا وحكمائنا، مقدما الشكر لجميع من تدخل لإنهاء الخلاف وتأكيد الحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
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IMG-20230119-WA0017
العلاقات التاريخية تطوير منفذ السلوم عمد ومشايخ مطروح قبائل مطروح محافظ مطروح منفذ السلوم البري

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