الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إلزام رامى جمال بسداد 15 ألف دولار لصالح منتج ليبى

رامي جمال
رامي جمال

أصدرت محكمة شمال القاهرة الدائرة 14 مدني، حكمًا بإلزام المطرب رامي جمال بسداد مبلغ 15 ألف دولار لصالح المنتج الليبي ومنظم الحفلات عدنان العسيلي، مع سداد 4% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة، وذلك في الدعوى رقم 5023 لسنة 2022 مدني كلى شمال القاهرة د(١٤) المقامة من عدنان حسن ضد رامي جمال عبدالوهاب.

وكان المستشار ياسر قنطوش، محامي المنتج الليبي عدنان حسن قد قام برفع دعوى قضائية ضد المطرب رامي جمال طالب فيها بسداد مبلغ 15 ألف دولار لصالح المنتج الليبي، بعد أن أخل "رامي" بالاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 5 سبتمبر عام 2019 بشأن إحياء حفل غنائي في ليبيا، حيث اتفق الطرفان على إحياء رامي حفلا غنائيا مقابل 25 ألف دولار تقاضي منها 15 ألفا أثناء توقيع العقد واتفاق على الحصول على باقي أجرهِ قبل موعد الحفل بأربعة أيام، ولكنه أخل بهذا الاتفاق ولم يلتزم بتنفيذ بنود العقد.

وأضافت الدعوى أن المنتج الليبي كان قد قام بعمل الدعاية اللازمة للحفل وحجز تذاكر طيران وإقامة لرامي جمال وفرقته الموسيقية، كما قام المطرب رامي جمال ببث فيديو يؤكد خلاله إحياء الحفل الغنائي في موعده، ولكن المنتج الليبي فوجئ بعدها برفض رامي السفر إلى ليبيا ليخل بالاتفاق المبرم بينهما، مما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية جسيمة، قام على إثرها برفع دعوى قضائية ضد رامي.

محكمة شمال القاهرة المطرب رامي جمال المنتج الليبي رامي جمال محكمة

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