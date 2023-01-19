الخميس 19 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد الباز: الشعب المصرى جبّار لا يهزمه شىء.. ومَن يشيع حالة إحباط «ميعرفش حاجة عننا»

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالأمس، يعكس فلسفة الحكومة في التفكير ومحاولة تجاوز الأزمة الحالية بتخفيف العبء عن المواطنين.

وأضاف الباز خلال برنامجه "مش حسبة برمة" المذاع على إذاعة "نغم إف إم": "هذه المؤتمرات هدفها الأول  طمأنة الناس ولكن هناك مغزى آخر وهو أن الخطاب الرئاسي والحكومي صدى لما يحدث ويقال في الشارع المصري".

وأضاف: "رغم العبء الشديد والملاحظات، لكن في المجمل هناك تحرّك على الأرض في اتجاه إيجابي".

وتابع: "في ناس عايزة تنفرد بالساحة من أجل التشكيك، ولكن أنا هقوله كأحد قراء التاريخ، الشعب المصري جبّار لم يهزمه أحد أو شيء، والناس اللي بتزايد وتشيع حالة من الإحباط أكيد دول ميعرفوش حاجة عن الشعب المصري ولا عن مصر".

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

3 أسباب وراء انخفاض أسعار الذهب فى مصر عند 1770 جنيهًا للجرام

كراسة شروط سكن مصر 2023 pdf

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

حبس عاطل لاتهامه بحيازة كميات متنوعة من المواد المخدرة

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بالاسم

«تجارية الجيزة» تناشد منتسبي الغرفة سرعة تجديد القيد وسداد الاشتراكات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل

فلسطين تدعو مجلس الأمن لمواجهة تدابير إسرائيل غير القانونية

مستوطن إسرائيلى يحاول دهس 4 أطفال فلسطينيين بالضفة الغربية