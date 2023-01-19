محمد الباز: الشعب المصرى جبّار لا يهزمه شىء.. ومَن يشيع حالة إحباط «ميعرفش حاجة عننا»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالأمس، يعكس فلسفة الحكومة في التفكير ومحاولة تجاوز الأزمة الحالية بتخفيف العبء عن المواطنين.

وأضاف الباز خلال برنامجه "مش حسبة برمة" المذاع على إذاعة "نغم إف إم": "هذه المؤتمرات هدفها الأول طمأنة الناس ولكن هناك مغزى آخر وهو أن الخطاب الرئاسي والحكومي صدى لما يحدث ويقال في الشارع المصري".

وأضاف: "رغم العبء الشديد والملاحظات، لكن في المجمل هناك تحرّك على الأرض في اتجاه إيجابي".

وتابع: "في ناس عايزة تنفرد بالساحة من أجل التشكيك، ولكن أنا هقوله كأحد قراء التاريخ، الشعب المصري جبّار لم يهزمه أحد أو شيء، والناس اللي بتزايد وتشيع حالة من الإحباط أكيد دول ميعرفوش حاجة عن الشعب المصري ولا عن مصر".