الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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رياضة

«الشباب»: اللجنة العليا لمبادرة «المواطن القدوة» تجتمع تمهيدا للتفعيل بالمحافظات

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

عقدت اللجنة العليا للمبادرة الوطنية " المواطن القدوة"، اجتماعًا، لمتابعة الخطوات التنفيذية  للجان الفرعية "المواطن القدوة" بالمحافظات، والتي تهدف إلى استعادة منظومة القيم والأخلاق وتقديم النماذج المتميزة التي تعد قدوة في مجالها، بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، وبحضور قيادات الوزارة والمؤسسة وخبراء وحدة السياسات وتطوير الأعمال.

تستهدف المبادرة تأصيل الأخلاق والقيم وتعظيم دور القدوة في المنزل والمدرسة والجامعة والعمل وكل مناحي الحياة، وكذلك استعادة مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع، ورفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطن منها قيم السلام، والسعادة، والاحترام، والمحبة، والصدق، والنزاهة، والتواضع، وذلك لما لها من انعكاس على الأداء في مختلف المجالات، والتركيز على دور المواطن القدوة.

وتهدف مبادرة "المواطن القدوة" إلى إبراز النماذج الوطنية المتميزة من مختلف فئات المجتمع، وتكريم هذه النماذج ماديًا ومعنويًا، وتدشين حملة توعوية عن المواطن القدوة، مستهدفة في مرحلتها الأولى كافة الشباب والنشء من مختلف الفئات العمرية، وأكدت اللجنة على أن اختيار هذه الشخصيات من خلال فرق عمل تجُوب المحافظات بالتعاون مع الجهات الشريكة وفق عدد من المعايير والضوابط ويسبقها مجموعة من الندوات والمحاضرات حول ذلك.

أكدت اللجنة على توجيهات الدكتور أشرف صبحي بالاهتمام بدور الأسرة والمؤسسات الدينية والتربوية والتعليمية ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من المؤسسات في التكوين الإيجابي للشخصية، وأن عليها أدواراً كبيرة في التوعية بنماذج القدوة، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق داخل المجتمع.

حضر الاجتماع لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

عقدت اللجنة العليا للمبادرة الوطنية "المواطن القدوة"، اجتماعًا، لمتابعة الخطوات التنفيذية  للجان الفرعية "المواطن القدوة في مجالها، بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، وبحضور قيادات الوزارة والمؤسسة وخبراء وحدة السياسات وتطوير الأعمال.

وتهدف مبادرة "المواطن القدوة" إلى إبراز النماذج الوطنية المتميزة من مختلف فئات المجتمع، وتكريم هذه النماذج ماديًا ومعنويًا.

الإدارية التنفيذية الخطوات التنفيذية الشباب والرياضة الشباب والنشئ المحافظات

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