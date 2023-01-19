الخميس 19 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 6 عاطلين لاتهامهم بحرق مؤسسة للرعاية الاجتماعية في عين شمس

ارشيفية
ارشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس 6 عاطلين لاتهامهم بإضرام النيران داخل إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بنشوب حريق داخل مؤسسة للرعاية الاجتماعية كائنة بدائرة القسم، وانتقلت على الفور قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، وحدوث تلفيات بعدد من محتوياته "دون حدوث إصابات أو وفيات".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه حال علم بعض قاطني الدار بصدور قرار بإخلائها، أضرم بعضهم الحريق اعتراضًا منهم على تنفيذ القرار.

وباستكمال الفحص تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (6 أشخاص جميعهم من قاطنى الدار).

وتمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه اعتراضًا منهم على تنفيذ قرار نقلهم.

ويُشار إلى أن المتهمين قد انتهت مدة إقامتهم بالدار وأن إقامتهم به "دون وجه حق".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قاضي المعارضات جنح عين شمس حبس مؤسسات الرعاية الاجتماعية قسم شرطة عين شمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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