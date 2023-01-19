«دافوس»: تعهدات بإجراءات منسقة لتعزيز العدالة الصحية فى العالم

تعهدت 39 منظمة مشاركة بالمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليًا في دافوس، اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات منسقة لتعزيز العدالة الصحية على مستوى العالم.

وذكر المنتدى الاقتصادي العالمي، عبر موقعه الإلكتروني، أن المنظمات الـ39 وقعت تعهدًا بشبكة عدالة صحية عالمية، لا تشوبها ثغرات صحية خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023 في دافوس، ويتضمن التعهد 10 التزامات رئيسية تعهد بها جميع الموقعين لتضمين مبادئ العدالة الصحية في جميع عملياتهم والقوى العاملة والفلسفات التوجيهية.

وأضاف المنتدى، في بيانه، أن هذا التعهد يمثل بداية رحلة تاريخية لجعل المساواة الصحية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات الأعمال على مستوى العالم وخطوة مهمة نحو عالم خالٍ من التفاوتات الصحية.

وبحسب المنتدى الاقتصادي يعد التعهد بعدم وجود ثغرات صحية جزءًا من شبكة العدالة الصحية العالمية، التي تجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص لتعزيز رؤية جماعية لعدم وجود فجوات صحية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأفاد المنتدى بأن هذا التعهد المبتكر هو بيان عام من أعضائه يعلنون فيه التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين العدالة الصحية عبر القطاعات والمناطق الجغرافية، وللمساعدة في بناء اقتصاد عالمي مرن وشامل يقود القيمة للجميع.

وقال رئيس الصحة والرعاية الصحية بالمنتدى الاقتصادي العالمي، شيام بيشن، إن القدر الهائل من الدعم عبر القطاعات لتعهد عدم وجود فجوات صحية، يسلط الضوء على الفهم المتزايد للحاجة إلى تعاون أصحاب المصلحة المتعددين لمعالجة التفاوتات الصحية العالمية.

وأضاف: "من خلال شبكة العدالة الصحية العالمية ومنصة المنتدى الأوسع نطاقًا لتشكيل مستقبل الصحة والرعاية الصحية، تستجيب الشركات للدعوة إلى العمل من القادة في مجال الصحة العامة العالمية، وتلعب دورها في خلق عالم أكثر صحة وإنصافًا".

ويعد التعهد بشبكة العدالة الصحية العالمية هو استجابة مباشرة للفوارق الصحية العالمية المستمرة والمتنامية بين البلدان وداخلها، حيث أدت الأزمات المناخية والصحية العالمية، بما في ذلك جائحة كورونا، إلى زيادة أوجه عدم المساواة.

واختتم المنتدى الاقتصادي العالمي بيانه بالقول إن التعهد بعدم وجود فجوات صحية هو تعهد باتخاذ إجراءات اليوم حتى نتمكن من عكس هذا الواقع غدًا.