الخميس 19 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«البطل» يترأس أعمال الجمعية العمومية لشركة «بترويب»

علاء البطل رئيس الهيئة
علاء البطل رئيس الهيئة العامة للبترول

ترأس علاء البطل رئيس الهيئة العامة للبترول، الجمعية العمومية لشركة غرب البرلس للبترول «بترويب»، لمناقشة الموازنة المقترحة للعام المالي 2023-2024 والموازنة المعدلة للعام المالي 2022-2023، بحضور المهندس أحمد محمد مصطفي نائب رئيس الهيئة التنفيذي للإنتاج والجيولوجي محمد محى نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للاستكشاف والمشرف على الإتفاقيات و المحاسب محمد شلبي نائب رئيس الهيئة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.

واستعرض المهندس محمد المصري، مدير عام الشركة، نتائج أعمال الشركة التي تمت خلال الفترة يوليو ديسمبر 2022 بالإضافة الى الموازنة المعدلة للعام المالي 2022-2023 والموازنة المقترحة 2023-2024، وأشاد بالأعمال المتميزة التي تمت في خلال الفترة السابقة، كما أشار بأن البيانات التي تم استلامها من شركة ويسترن جيكو ساعدت الشركة في أعادة دراسة وتحديد مواقع حفر الابار متمنياّ بوافر التوفيق خلال اعمال الحفر المستقبلية لما لها تأثير كبير على زيادة معدلات الإنتاج بالشركة.

وخلال كلمة للمهندس نبيل عبد الصادق، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول، أشاد بما قامت به الشركة من اعمال وخاص بالإنجازات التي تمت في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والاستكشاف وقام بحث قيادات الشركة والعاملين على الاستمرار على هذا المستوي المتميز.

فيما أشاد المهندس توفيق دياب بالدعم المستمر من الهيئة المصرية العامة للبترول، مضيفا أنه على الرغم من أن حقل “أمل للبترول” يعد من الحقول الناضجة والتي تمت إدارة إنتاجها بمستوى متميز، إلا أنه من المتوقع أن تقوم أعمال الاستكشاف القائمة حاليا بضخ دماء جديدة للحقل ورفع معدلات الإنتاج مرة أخرى.

 وأكد دياب على رغبة الشركاء والتزامهم تجاه دورهم للقيام بتنمية حقل بترويب وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة، كما أثنى أيضا المهندس ديفيد توماس على دور فريق الاستكشاف بالشركة على دورهم وسعيهم الدؤوب على البحث عن فرص جديدة لحفر أبار استكشافية والتي من المتوقع أن ترفع من معدلات إنتاج الحقل.

بترويب اعمال الجمعية العمومية الهيئة العامة للبترول الهيئة المصرية العامة للبترول الشركات الاجنبية للعام المالى 2022 2023 مجال السلامة والصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

وزير الصناعة: نقدم كل أوجه الدعم الممكنة للمستثمرين الجادين للتوسع فى مصر

وزير الرى: إنشاء 1500 منشأ للحماية من السيول

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

كوريا الجنوبية تستدعى السفير الإيرانى لتوضيح تصريحات يون الأخيرة

النيابة تستعجل تحريات المباحث بشأن مطاردة فتاتين لشابين بالمعادي

الإسكان: الانتهاء من 2171 وحدة سكنية بمشروع بديل العشوائيات فى العبور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدعو مجلس الأمن لمواجهة تدابير إسرائيل غير القانونية

مستوطن إسرائيلى يحاول دهس 4 أطفال فلسطينيين بالضفة الغربية

ماذا بحث مستشار الأمن القومى الأمريكى مع الرئيس الإسرائيلى؟