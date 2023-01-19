«البطل» يترأس أعمال الجمعية العمومية لشركة «بترويب»

ترأس علاء البطل رئيس الهيئة العامة للبترول، الجمعية العمومية لشركة غرب البرلس للبترول «بترويب»، لمناقشة الموازنة المقترحة للعام المالي 2023-2024 والموازنة المعدلة للعام المالي 2022-2023، بحضور المهندس أحمد محمد مصطفي نائب رئيس الهيئة التنفيذي للإنتاج والجيولوجي محمد محى نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للاستكشاف والمشرف على الإتفاقيات و المحاسب محمد شلبي نائب رئيس الهيئة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.

واستعرض المهندس محمد المصري، مدير عام الشركة، نتائج أعمال الشركة التي تمت خلال الفترة يوليو ديسمبر 2022 بالإضافة الى الموازنة المعدلة للعام المالي 2022-2023 والموازنة المقترحة 2023-2024، وأشاد بالأعمال المتميزة التي تمت في خلال الفترة السابقة، كما أشار بأن البيانات التي تم استلامها من شركة ويسترن جيكو ساعدت الشركة في أعادة دراسة وتحديد مواقع حفر الابار متمنياّ بوافر التوفيق خلال اعمال الحفر المستقبلية لما لها تأثير كبير على زيادة معدلات الإنتاج بالشركة.

وخلال كلمة للمهندس نبيل عبد الصادق، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول، أشاد بما قامت به الشركة من اعمال وخاص بالإنجازات التي تمت في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والاستكشاف وقام بحث قيادات الشركة والعاملين على الاستمرار على هذا المستوي المتميز.

فيما أشاد المهندس توفيق دياب بالدعم المستمر من الهيئة المصرية العامة للبترول، مضيفا أنه على الرغم من أن حقل “أمل للبترول” يعد من الحقول الناضجة والتي تمت إدارة إنتاجها بمستوى متميز، إلا أنه من المتوقع أن تقوم أعمال الاستكشاف القائمة حاليا بضخ دماء جديدة للحقل ورفع معدلات الإنتاج مرة أخرى.

وأكد دياب على رغبة الشركاء والتزامهم تجاه دورهم للقيام بتنمية حقل بترويب وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة، كما أثنى أيضا المهندس ديفيد توماس على دور فريق الاستكشاف بالشركة على دورهم وسعيهم الدؤوب على البحث عن فرص جديدة لحفر أبار استكشافية والتي من المتوقع أن ترفع من معدلات إنتاج الحقل.