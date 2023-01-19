ألمانيا: سنرسل دبابات إلى أوكرانيا إذا وافقت أمريكا على القيام بالمثل

قال مصدر حكومي في برلين لرويترز إن ألمانيا سترسل دبابات محلية الصنع إلى أوكرانيا إذا وافقت الولايات المتحدة على القيام بالمثل، وذلك فيما لا يزال الشركاء في حلف شمال الأطلسي غير متفقين على أفضل السبل لتسليح كييف.

وطلبت أوكرانيا تزويدها بأسلحة غربية حديثة، خاصة دبابات المعارك الثقيلة، حتى تتمكن من استعادة الزخم بعد تحقيق بعض النجاحات في ساحة المعركة في النصف الثاني من عام 2022 في مواجهة القوات الروسية.

وتتمتع برلين بحق رفض أي قرار بتصدير دباباتها من طراز ليوبارد، والتي يرى خبراء في مجال الدفاع أنها الأنسب لأوكرانيا.

وقال مصدر بالحكومة الألمانية طلب عدم الكشف عن هويته، إن المستشار الألماني أولاف شولتس شدد عدة مرات في الأيام الأخيرة، خلف الأبواب المغلقة، على شرط إرسال الدبابات الأمريكية إلى أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن كارين جان بيير، عند سؤالها عن موقف ألمانيا، "يعتقد الرئيس أن على كل دولة أن تتخذ قراراتها السيادية الخاصة بشأن خطوات المساعدة الأمنية وأنواع المعدات التي يمكنها توفيرها لأوكرانيا".

- بلينكن: سنقدم 125 مليون دولار لأوكرانيا لدعم منظومة الطاقة وشبكات الكهرباء



وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ستقدم 125 مليون دولار لأوكرانيا لدعم منظومة الطاقة وشبكات الكهرباء لديها في أعقاب الهجمات الروسية على تلك المرافق.

وسعى أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى تجنب خطر الظهور في مواجهة مباشرة مع روسيا وامتنعوا عن إرسال أقوى أسلحتهم إلى كييف.

وقال مسئولون أمريكيون إنه من المتوقع أن توافق إدارة بايدن في الخطوة التالية على تزويد أوكرانيا بعربات سترايكر المدرعة، والتي تُصنع في كندا للجيش الأمريكي، لكنها ليست مستعدة لإرسال دبابات.

- مسئول عسكري أمريكي: البنتاجون ما زال غير مستعد لتلبية طلب كييف دبابات إم 1 أبرامز



وقال كولين كال، كبير مستشاري السياسات في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، والذي عاد للتو من زيارة إلى أوكرانيا، إن البنتاجون ما زال غير مستعد لتلبية طلب كييف دبابات إم 1 أبرامز.

وأضاف "لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحة بعد. دبابة أبرامز هي قطعة معقدة للغاية من العتاد. إنها باهظة الثمن. من الصعب التدرب على استخدامها، وبها محرك نفاث".

وجاءت تصريحات كال قبيل اجتماع يعقد غدًا الجمعة بين كبار مسئولي الدفاع من عشرات الدول في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا لتنسيق المساعدات العسكرية لكييف.



- ضغوط على ألمانيا



سينصب الاهتمام في اجتماع الجمعة على ألمانيا، التي قالت إنه يجب تزويد أوكرانيا بالدبابات الغربية فقط إذا كان هناك اتفاق بين حلفاء كييف الرئيسيين.

وكثفت بريطانيا الضغط على برلين هذا الشهر عندما أصبحت أول دولة غربية ترسل دبابات إلى أوكرانيا، متعهدة بمجموعة من دباباتها (تشالنجر)، وقالت بولندا وفنلندا إنهما سترسلان دبابات ليوبارد إذا وافقت برلين.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمة عبر رابط فيديو موجهة للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس الأربعاء، الحلفاء الغربيين على إمداد بلاده بالعتاد قبل أن تشن روسيا هجماتها الصاروخية والبرية التالية.

وقال "يجب أن يكون إمداد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي أسرع من الهجمات الصاروخية الروسية المقبلة... يجب أن تسبق إمدادات الدبابات الغربية أي غزو جديد للدبابات الروسية"، وتعتبر دبابات ليوبارد 2 الألمانية من أفضل الدبابات الغربية، وتزن أكثر من 60 طنًا (60 ألف كيلوجرام)، ولها مدفع يمكنه إصابة الأهداف على مسافة تصل إلى خمسة كيلومترات.

وتقول أوكرانيا، التي تعتمد بشكل أساسي على دبابات تعود إلى الحقبة السوفيتية، إن الدبابات الجديدة ستمنح قواتها قوة نارية متحركة تمكنها من طرد القوات الروسية في معارك حاسمة.

- وضع صعب على خط المواجهة



وقال زيلينسكي في خطاب مصور مساء أمس الأربعاء "الوضع على خط المواجهة لا يزال صعبًا، وتمثل دونباس مركزًا لأعنف المعارك"، وأضاف "نشهد زيادة تدريجية في عدد مرات القصف ومحاولات القيام بتحركات هجومية من قبل الغزاة".

ودونباس، التي تتألف من لوجانسك ودونيتسك، هي قلب الصناعة في شرق أوكرانيا. وتضغط القوات الروسية منذ شهور للسيطرة على مدينة باخموت في دونيتسك ولكنها حققت فقط نجاحًا محدودًا، وحولت انتباهها إلى بلدة سوليدار القريبة والأصغر في الأسابيع الماضية.

ولم يتسن لرويترز التحقق من تقارير ساحة المعركة.

وبشكل منفصل، تحطمت طائرة هليكوبتر وسط الضباب بالقرب من روضة أطفال على مشارف كييف أمس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا، بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفل.

ولم يشر المسئولون الأوكرانيون إلى وقوف روسيا وراء سقوط الطائرة.

وقال زيلينسكي عبر تيليجرام إن الحادث "مأساة مروعة" و إن "الألم لا يوصف". وفي خطابه المصور ليلًا، قال إنه طلب من جهاز المخابرات التحقيق في ملابسات الحادث.