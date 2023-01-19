من هي البارونة شفيق المصرية التي ستتولى رئاسة جامعة كولومبيا؟

أعلنت جامعة كولومبيا بنيويورك، اليوم الأربعاء، تعيين الخبيرة الاقتصادية المصرية المولد البارونة نعمت مينوش شفيق رئيسة لها.

ستكون البارونة شفيق التي تشغل حاليًا مديرة مدرسة لندن للاقتصاد (LSE)، الرئيس العشرين لكولومبيا وأول امرأة تقود مؤسسة Ivy league.

في رسالة إلى الجامعة وصف جوناثان لافين رئيس مجلس أمناء جامعة كولومبيا البارونة شفيق بالمرشحة المثالية.

قال: "إنها زعيمة عالمية بارعة وقادرة، وصاحبة بناء مجتمعي وخبيرة اقتصادية بارزة تفهم الأكاديمية والعالم من ورائها".

قبل رئاسة LSE كانت البارونة شفيق نائبة محافظ بنك إنجلترا من 2014 إلى 2017 تحت قيادة مارك كارني عندما أدارت ميزانيتها العمومية البالغة 605 مليارات دولار.

امتدت حياتها المهنية إلى مجالات السياسة العامة والأوساط الأكاديمية، حيث عملت في البنك الدولي وجامعة جورج تاون في واشنطن ومدرسة وارتون بجامعة بنسلفانيا، تحمل الجنسية البريطانية والأمريكية.

قال جوزيف ستيجليتز الحائز على جائزة نوبل وأستاذ جامعة كولومبيا على موقع الجامعة على الإنترنت: "أحد الأشياء التي أعجبت بها في مينوش هي أنها حافظت على التزامها بالاستقصاء الفكري حتى مع استمرارها في العمل في وظائف بمسؤولية كبيرة".

تخرجت البارونة شفيق من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن عام 1993 ثم حصلت على درجة الماجستير من جامعة لندن ودكتوراه من جامعة أكسفورد.

رغم أنها ولدت في الإسكندرية انتقلت عائلتها من مصر عندما كانت في الرابعة من عمرها بعد أن بدأ الرئيس جمال عبد الناصر في تأميم البلاد.

وقال بيان صادر عن كولومبيا إنها نشأت في جنوب الولايات المتحدة، وأمضت وقتًا في جورجيا وفلوريدا ونورث كارولينا.

في عام 2015 حصلت على لقب البارونة في وسام الإمبراطورية البريطانية، وستبدأ منصبها الجديد في يوليو، ويتمنى الجميع لها مزيدا من التألق والتقدم والاستمرارية.