افتتاح معرض «السيرة الهلالية» للفنان محمد وهبة والمعرض الجماعى «العازف»

“السيرة الهلالية”.. عنوان المعرض الفردي الخاص، للفنان محمد وهبة، والذي يفتتحه في السابعة من مساء اليوم الخميس، في بيت السناري الأثري، ويستمر المعرض حتي 22 يناير الجاري.

والفنان محمد وهبة، درس الفنون الجميلة بشكل مستقل، كما تدرب على فن الكوميكس على يد "كيم يونج جي" المعلم الكوري الذي يرسم بطريقة الاسكتشات في الشوارع، ويعبر وهبة دائما عن المواقف المختلفة بفن الكوميكس في محاولة لتجسيد الواقع برؤية فنية خالصة نالت استحسان الجميع، وعرضت أعماله في العديد من المعارض في موسكو والقاهرة.

وأصدر الفنان محمد وهبة، كتابه الأول بعنوان “القاهرة” الذي احتوى على رسوم من أعلى النقاط في القاهرة، مستخدما اللونين الأبيض والأسود.

ــ افتتاح معرض "العازف" لفناني جماعة اللقطة الواحدة

في سياق متصل، يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السادسة من مساء اليوم أيضا، فعاليات المعرض الحادي والأربعون لفناني جماعة اللقطة الواحدة تحت عنوان "العازف" وذلك في رحاب قاعتي نهضة مصر وإيزيس بمركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة.

حول فكرة المعرض والأعمال كتب الناقد الفني الدكتور عبدالعزيز الجندي، في تقديمه للمعرض: "وسط النغمات المتصاعدة هنا وهناك.. وأمام ملامح إندمجت مع اللحن وذابت في شجونه وأحاسيسه الممتعة.. مكث اللقطاويون لأسابيع متوالية يتواصلون بمشاعرهم وإنفعالاتهم وأعينهم وريشاتهم ليحاولوا فك الشفرات والوصول إلى الأعماق..... فنتجت بأيديهم... ألحان موازية قوامها الخطوط والألوان والملامس.. نكاد أن نسمع منها النغمات الشجية فنطرب لها وكأنها تعيد تمثيل المشهد لكن برؤية جديدة ومختلفة".

وعلى مدار فترة معرض “العازف”، والذي يستمر حتى 29 يناير الجاري يتضمن برنامجه عدد من الأنشطة من بينها عزفاً للمزمار مصاحباً للأفتتاح، يوم السبت 21 يناير في تمام السادسة مساءً عزف على العود يقدمه أحمد عبدالناصر، الأثنين 23 يناير الخامسة مساءً ورشة طباعة باتيك تشرف عليها أسما علي الأمين، الخميس 26 يناير الخامسة مساءً محاضرة بعنوان "صلاح جاهين والسينما" يقدمها الدكتور حسن الفداوي.

ويُشارك في معرض “العازف” أربعون فناناً من مختلف الأجيال بأعمال تتنوع فيها الأساليب والتقنيات والمدارس والخامات.