«التضامن» توضح الإعاقات التى يحق لها الحصول على بطاقة الخدمات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن عدد من الاعاقات التى يحق للشخص من خلالها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن هذه الإعاقات، هى:-

احتساب الإعاقة السمعية فى حالة فقد السمع بالغة الشدة والشديدة والمتوسطة للشديد من 55 ديسيبل فأكثر من بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.

أمراض الدم التي تؤثر سلبا في واحد أو أكثر من مكونات الدم مثل نقص في أحد عناصر الدم سيولة أو لزوجة مع نقل دم متكرر.

إعاقات العين الواحدة، اذا كانت مرتبطة بقوة إبصار العين الأخرى، وتصل إلى أقل من 6/18 فينطبق عليه مفهوم الشخص ذي الإعاقة، بالإضافة إلى حدة الإبصار من 6 /36 فأقل في العين، الأفضل بعد التأكد من أن هذه الحالات لا يمكن علاجها بالعمليات.

الإعاقة الحركية في طرف واحد بشرط أن يكون تأثيرها شديدًا على الأداء الحياتي اليومي.

وأشارت إلى أن الفشل الكلوي ليس من ضمن إعاقات المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة، لأنه لا يعد نوعا من أنواع الإعاقات وإنما مرض مزمن.

وأوضحت ان هناك العديد من المزايا لبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة هى الحصول على فرصة عمل ضمن نسبة الـ5، كما لأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة أو بين راتب ومعاش مستحق، بالإضافة إلى الإعفاء من شرط التوزيع الجغرافي لطلاب المدارس والجامعات والإقامة بالمدن الجامعية، وأيضًا الالتحاق بالمدارس والجامعات الدامجة.

وأوضحت الوزارة الفرق بين المرحلتين الأولى والمرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة من حيث أنواع الإعاقة ومدى الاستفادة التي يحصل عليها المستفيد منها.

وأكدت أنه يتم التوسع فى إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف.

ولفتت إلى أنه تم اصدار أكثر من مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة الشديدة، مؤكدة على إعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على البطاقة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان.