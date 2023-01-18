الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: نريد مع الحلفاء تغيير ديناميكية الحرب فى أوكرانيا

البنتاجون
البنتاجون

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، الأربعاء، عن رغبتها بالانضمام مع الحلفاء لتغيير ديناميكية الحرب في أوكرانيا عن طريق أسلحة جديدة، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

ورجح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بات رايدير، تخبط روسيا في مشاكل لوجستية وسيطرة فيما يتعلق بعمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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البنتاجون: روسيا تتخبط فى مشاكل لوجستية وسيطرة فى أوكرانيا

وقال رايدر، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية، إن التغييرات الأخيرة التي أجرتها روسيا على رأس قيادة العمليات العسكرية في أوكرانيا تعكس المشاكل التي يتخبط فيها الجيش الروسي في أوكرانيا.

وأضاف أن تلك المشاكل تعكس على الأرجح بعض التحديات الممنهجة التي يواجهها الجيش الروسي منذ بداية هذا العملية العسكرية وهي مشاكل لوجستية ومشاكل متعلقة بالقيادة والسيطرة والديمومة والروح المعنوية والفشل الكبير في تحديد الأهداف الاستراتيجية التي حددوها لأنفسهم.

ودعا المتحدث العسكري الأمريكي، روسيا إلى التركيز على الانسحاب من أوكرانيا وحماية الأرواح البريئة بدلًا من تغير القيادات الروسية، مشيرًا إلى أن الجنود الروس وعائلاتهم يريدون إنهاء الحرب ووقف العمليات.

وأشار رايدر إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تعمل بشكل وثيق مع الشركات المصنعة للأسلحة لتحديد الاحتياجات والمتطلبات، مؤكدًا ثقته في القدرة على تجديد مخزون الأسلحة.

وزير الدفاع في كوريا الجنوبية والفلبين 

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البنتاجون: روسيا تتخبط فى مشاكل لوجستية وسيطرة فى أوكرانيا

وأعلن البنتاجون عن أن وزير الدفاع لويد أوستن، سيتوجه قريبًا إلى كوريا الجنوبية والفلبين لبحث تعزيز الشراكة الدفاعية بين واشنطن وهاتين الدولتين.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء: "بوسعي التأكيد أنه خلال الأسابيع القريبة سيزور الوزير أوستن جمهورية كوريا والفلبين للقاء مسئولين رفيعي المستوى وقادة عسكريين في البلدين".

وأشار إلى أن الزيارتين ستجريان، عندما تواصل الولايات المتحدة والبلدان اللذان يعتبران حليفين رئيسيين، تعزيز الشراكة الدفاعية.

وأضاف أن هذه الجولة تؤكد مجددًا التزامنا الثابت بالعمل سويًا مع الحلفاء والشركاء من أجل وضع رؤية مشتركة لكيفية الحفاظ على حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

ديناميكية الحرب أوكرانيا تغيير وزارة الدفاع الأمريكية

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