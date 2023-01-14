السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: روسيا تتخبط في مشاكل لوجستية وسيطرة فى أوكرانيا

البنتاجون
البنتاجون

رجح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بات رايدير، تخبط روسيا في مشاكل لوجستية وسيطرة فيما يتعلق بعمليتها العسكرية في أوكرانيا.

 


وقال رايدر - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية،- إن التغييرات الأخيرة التي أجرتها روسيا على رأس قيادة العمليات العسكرية في أوكرانيا تعكس المشاكل التي يتخبط فيها الجيش الروسي في أوكرانيا.

 


وأضاف أن تلك المشاكل تعكس على الأرجح بعض التحديات الممنهجة التي يواجهها الجيش الروسي منذ بداية هذا العملية العسكرية وهي مشاكل لوجستية ومشاكل متعلقة بالقيادة والسيطرة والديمومة والروح المعنوية والفشل الكبير في تحديد الأهداف الاستراتيجية التي حددوها لأنفسهم.


ودعا المتحدث العسكري الأمريكي، روسيا إلى التركيز على الانسحاب من أوكرانيا وحماية الأرواح البريئة بدلا من تغير القيادات الروسية، مشيرا أن الجنود الروس وعائلاتهم يريدون إنهاء الحرب ووقف العمليات.


وأشار رايدر إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تعمل بشكل وثيق مع الشركات المصنعة للأسلحة لتحديد الاحتياجات والمتطلبات، مؤكدا ثقته في القدرة على تجديد مخزون الأسلحة.

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