تجديد حبس متهمين بتعذب شخص حتى الموت في مدينة بدر

جدد قاضِ المعارضات، حبس متهمين بتعذب شخص حتى الموت في مدينة بدر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من القبض على المتهمين بتعذيب شخص في مدينة بدر حتى الموت، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص أسفل عقار سكني في مدينة بدر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص العثور على جثة المجني عليه مصابًا بجروح وكسور، ويظهر على جسده آثار تعذيب، وكشفت التحريات أن عددًا من الأشخاص اعتدوا عليه بالضرب وتم إلقاؤه من الطابق الثالث للعقار، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة.