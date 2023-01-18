محافظ أسوان: نسابق الزمن لتحسين جودة الحياة للمواطن

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أننا نسابق الزمن لتحسين جودة الحياة للمواطن الأسوانى، وتخفيف الأعباء المعيشية عليه، مع تذليل الصعاب فى الحصول على الخدمات المتنوعة بجودة عالية حيث تعتمد الرؤية لدينا على أن يكون التطوير فى الشكل والمضمون من خلال إحلال وتجديد البنية التحتية قبل تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع التحول الرقمي للإسراع بتقديم الخدمات والفصل بين متلقى الخدمة ومؤديها للحد من الفساد بكافة أشكاله.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بوفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة USAID برئاسة جايسون تايلور مدير مكتب الحوكمة بهيئة المعونة الأمريكية.

وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، والدكتورة سلوى طبالة مستشار أول الحوكمة، والدكتور سمير عبد الوهاب مستشار التنمية المحلية بمشروع الحوكمة الاقتصادية ورئيس لجنة التنمية المحلية في الحوار الوطني، بالإضافة إلى الدكتور خالد زكريا المستشار الرئيسي للحوكمة الاقتصادية (EGA)، فضلاً عن مديري ومسئولي الجهات التنفيذية.

وقد أشار اللواء أشرف عطية إلى أن التواصل المباشر بين المحافظ والمواطن ساهم في حل العديد من المشاكل وتلبية المطالب والاحتياجات سواء من خلال اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية أو أثناء الجولات الميدانية أو بواسطة تطبيق الواتس آب، علاوة على وسائل التواصل الأخرى، والتي من بينها تطبيق عين المواطن ضمن أكثر من 30 تطبيق للتحول الرقمي والذي يؤدي في نفس الوقت 82 خدمة من خلال الأذرع التكنولوجية المتمثلة في 11 مركز تكنولوجي لسرعة اتخاذ القرار في الشكاوى الجماهيرية بما يخفف عنه أعباء التنقل والتكلفة المالية، علاوة على مساهمة ذلك في تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد الإداري.

ولفت إلى أننا نعمل فى مسارات متوازية لتحقيق التنمية المستدامة، والاستثمارات المستهدفة للاستفادة من الثروات التعدينية والمحجرية والمقومات الاقتصادية التي تتفرد بها أسوان في ظل رؤية مستقبلية للرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلانه أسوان عاصمة للشباب والثقافة والاقتصاد الإفريقي من خلال تنفيذ مشروعات غير مسبوقة في قطاعات عديدة.

وطالب أشرف عطية وفد هيئة المعونة الأمريكية بدعم المحافظة فى مجال الخدمات التدريبية المهنية والبشرية، وخاصة ببرامج تحديث الهيكل الإداري، بالإضافة إلى مهارات شباب الخريجين وتأهيلهم لريادة الأعمال لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وهو الذي سيتوازى مع قيام المحافظة بإعادة تنظيم الهيكل الوظيفى بإدارات مستحدثة تلبي الطموحات المستقبلية.

ومن جانبه قدم الوفد الأمريكي التهنئة لمحافظ أسوان لحصوله على أفضل محافظ عربي حيث أشاد جايسون تايلور بالبعد الإنساني الذي لمسه في تقديم الخدمات، والعمل على تحسين العلاقة بين المواطن والمحافظة من خلال التواصل المستمر، علاوة على اللجوء للأفكار خارج الصندوق، واستثمار دائرة العلاقات مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص مما ساهم في تحقيق تطوير كبير يضاف إلى المزايا النسبية لأسوان.

وأوضح أن هناك شراكة تاريخية بين هيئة المعونة الأمريكية ومحافظة أسوان شهدت تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة، ولذا فنحن نتطلع للمزيد من التعاون البناء والمثمر، وخاصة في مجال الحوكمة والتدريب الإداري، وفي ختام اللقاء قام المحافظ بإهداء درع المحافظة والميداليات التذكارية لأعضاء وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديراً للعلاقات التاريخية بين الجانبين.