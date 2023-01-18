الأربعاء 18 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هنشترى القمح بالجنيه.. «المركزى الروسى» يعتمد العملة المصرية للاستيراد

القمح
القمح

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المملكة العربية السعودية تؤكد توافق الرؤى مع مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية في اجتماع مجلس الوزراء السعودي اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز. 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن هناك تطورًا في غاية الأهمية، وهو أن روسيا تقرر التخلي عن الدولار، لافتًا إلى أن البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري كعملة للتبادل التجاري بين مصر وروسيا. 

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أعلن عن أن روسيا بدأت مع الدول العربية ومع دول إفريقية نحو التسويات التي بينها، في العلاقات والتبادل بالعملة الوطنية، معقبًا: "إحنا مع الروس سنتعامل بالروبل، وستتعامل روسيا مع مصر بالجنيه المصري". 

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "إحنا لو عايزين قمح هيكون بالجنيه، وهما السياحة ستكون بالروبل، وهو أمر في غاية الأهمية لأنه سيخفف الضغوط على الدولار، حيث يعتبر تطورًا خطيرًا وإيجابيًا، يا ريت ندخل مع الصين كمان نتعامل معها باليوان الصيني، ونتعامل مع اليابان بالين الياباني".

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