لا يفوتك هذا المساء| قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم.. وموعد عرض القصة الرابعة من «في كل أسبوع حكاية»

شهدت الساعات القليلة الماضية، مجموعة من الأخبار التي تنوعت ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي رصدها «الدستور» لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 17 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

لقى شخصان مصرعيهما، فيما أصيب 17 آخرون، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بين قريتي هوارة والناصرية بمحافظة الفيوم.

https://www.dostor.org/4287002

سناكس من الزبالة.. القصة الكاملة لتسمم 44 تلميذًا داخل مدرسة ابتدائية بالجيزة

شهدت مدينة منشاة القناطر، أمس حالة من الذعر بين اولياء امور تلاميذ مدرسة ابتدائية بعد اصابة العشرات منهم بحالة اعياء شديدة تبين انها تسمم نتيجة تناولهم "شيبسي وسناكس" فاسدة من بائع متجول وزوجته بجوار المدرسة.

https://www.dostor.org/4286986

المواطن أولًا.. الحكومة تخصص جزءًا كبيرًا من الموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية

أجاب د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عن عدد من الأسئلة التي طرحها الصحفيون والإعلاميون في مؤتمر موسع عقده مساء اليوم الأربعاء.

https://www.dostor.org/4286956

قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا رقم 7 لسنة 2023 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافق الخامس والعشرين من يناير 2023.

https://www.dostor.org/4286960

حضره الرئيس السيسى والمواطنين.. ما هو «مجلس قصر البحر» فى الإمارات؟

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في مجلس قصر البحر بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن مجلس قصر البحر يعقد أسبوعيا بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور رئيس الإمارات وكبار رجال الدولة والمسئولين بالإمارات والمواطنين.

https://www.dostor.org/4286951

السبت.. بدء عرض الحكاية الرابعة من «في كل أسبوع حكاية»

يبدأ عرض الحكاية الرابعة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، والتي تحمل اسم "الزيارة"، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت المقبل، على قناة “cbc”.

والحكاية من بطولة الفنان محمد جمعة ونهى عابدين وناردين عبد السلام وإيمان سلامة وحنان سليمان وتغريد فهمي وعمرو عبد العزيز والطفل آدم وهدان.

https://www.dostor.org/4287004

تحرير 18 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملة مكبرة بأكتوبر الجديدة (صور)

قاد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، حملة مكبرة لمتابعة أسعار السلع بالأسواق التجارية والمخابز في المدينة.

شارك في الحملة، المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وعدد من مفتشي التموين وممثلي هيئة سلامة الغذاء بأكتوبر.

https://www.dostor.org/4286925

الجمعة.. توقيع ومناقشة كتاب «كلمات في زمن الأي كلام»

يستضيف نادي طلعت حرب الجمعة المقبل، حفل توقيع ومناقشة كتاب "كلمات في زمن الأي كلام" للكاتبة والإعلامية دينا شرف الدين، وذلك في تمام السادسة مساءً.

يشارك في فعاليات حفل التوقيع الفنان أحمد عبد العزيز، ونخبة من الفنانين والمخرجين والإعلاميين وأعضاء المجلس القومي للمرأة.

https://www.dostor.org/4286897

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2023

يبحث عدد كبير من الأهالي وأولياء الأمور على نتيجة مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2023، وهي مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، يشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتشرف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية على تنفيذها.

https://www.dostor.org/4286811

جيرو ولياو يقودان هجوم ميلان أمام إنتر بالسوبر الإيطالي

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره إنترناسيونالي، في مباراة السوبر الإيطالي.

https://www.dostor.org/4287064