الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 17 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

لقى شخصان مصرعيهما، فيما أصيب 17 آخرون، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بين قريتي هوارة والناصرية بمحافظة الفيوم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث ودفعت هيئة الإسعاف بـ9 سيارات إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع 2 وإصابة 17، وتم نقل الجميع إلى مستشفى الفيوم العام.

وبالفحص، تبين أن أسماء المصابين هم "علاء م ح- 27سنة" و"عبدالرحمن ع م-40سنة" و"عبدالرحمن م ق - 53سنة"، و"مصطفى م ع -27سنة" و"حبيبة م ر -12سنة"، و"كريم ر ح -24سنة"، و"محمد ع ع - 11سنة"، و"جاب الله م ج -21سنة"، و"وفاء ع أ -24سنة"، و"يوسف ر خ -13سنة، و"حاتم ر م - 9 سنوات"، و"سلامة ع م - 50سنة"، و"رئيسة س ح -25 سنة"، وابنها طفل رضيع يبلع من العمر عامًا واحدًا،  وشخصان آخران أعمارهما  45 سنة و23 سنة، و"أحمد ع م - 13سنة"، أما الوفيات كل من "شاهيناز م ع - 45 سنة" وشخص آخر يبلغ من العمر 18عامًا.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

مصرع شخصين وإصابة 17 آخرين حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 17 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

سناكس من الزبالة.. القصة الكاملة لتسمم 44 تلميذًا داخل مدرسة ابتدائية بالجيزة

خبير موارد: المشروع القومى لتأهيل الترع يمنع التعديات ويزيد من جودة المياه

«مترو الأنفاق» يكشف حقيقة تنظيم رحلة للقدس وزيارة تل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى يمنع جرافة إسرائيلية من اختراق الخط الأزرق الحدودى

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟