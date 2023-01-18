بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 17 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

لقى شخصان مصرعيهما، فيما أصيب 17 آخرون، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بين قريتي هوارة والناصرية بمحافظة الفيوم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث ودفعت هيئة الإسعاف بـ9 سيارات إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع 2 وإصابة 17، وتم نقل الجميع إلى مستشفى الفيوم العام.

وبالفحص، تبين أن أسماء المصابين هم "علاء م ح- 27سنة" و"عبدالرحمن ع م-40سنة" و"عبدالرحمن م ق - 53سنة"، و"مصطفى م ع -27سنة" و"حبيبة م ر -12سنة"، و"كريم ر ح -24سنة"، و"محمد ع ع - 11سنة"، و"جاب الله م ج -21سنة"، و"وفاء ع أ -24سنة"، و"يوسف ر خ -13سنة، و"حاتم ر م - 9 سنوات"، و"سلامة ع م - 50سنة"، و"رئيسة س ح -25 سنة"، وابنها طفل رضيع يبلع من العمر عامًا واحدًا، وشخصان آخران أعمارهما 45 سنة و23 سنة، و"أحمد ع م - 13سنة"، أما الوفيات كل من "شاهيناز م ع - 45 سنة" وشخص آخر يبلغ من العمر 18عامًا.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.