السبت.. بدء عرض الحكاية الرابعة من «في كل أسبوع حكاية»

يبدأ عرض الحكاية الرابعة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، والتي تحمل اسم "الزيارة"، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت المقبل، على قناة “cbc”.

والحكاية من بطولة الفنان محمد جمعة ونهى عابدين وناردين عبد السلام وإيمان سلامة وحنان سليمان وتغريد فهمي وعمرو عبد العزيز والطفل آدم وهدان.

وتدور أحداث الحكاية حول فكرة الطلاق وأثره على كل من الزوجين والأبناء، من خلال خالد وابنه الطفل مازن، حيث يلح مازن على والده في زيارة والدته ويحاول إقناعه بالذهاب معه، فيرفض في البداية لكنه يوافق فيما بعد، وهنا يتذكر خالد أسباب الخلاف بينه وزوجته، والسبب في طلاقهما.

"في كل أسبوع حكاية"

مسلسل مكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبط بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة. أيضا المسلسل لايت لا يخلو من الجانب الكوميدى والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذى يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.



يعرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc العامة، وفي الحادية عشر مساء على قناة cbc دراما.