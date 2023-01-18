حضره الرئيس السيسى والمواطنون.. ما هو «مجلس قصر البحر» فى الإمارات؟

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في مجلس قصر البحر بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن مجلس قصر البحر يعقد أسبوعيا بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور رئيس الإمارات وكبار رجال الدولة والمسئولين بالإمارات والمواطنين.

فما هو مجلس قصر البحر الذى حضره الرئيس السيسي اليوم؟

جرت العادة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عهد الشيخ زايد بن خليفة ال نهيان "زايد الأول"، أن يلتقى القائد بضيوفه في "برزة قصر الحصن"، يفتح بيته لضيوفه وأهله، من مختلف شرائح المجتمع الإماراتي، بمواطنيه ومقيميه، وكان يحاورهم فى شئونهم ويقضى حوائجهم بصفته حاكما لـ أبوظبى.

وكانت تلك "البرزة"، أحد ما يميز المشهد فى دولة الإمارات، منذ الشيخ زايد مؤسس الدولة، وتطورت تلك البرزة مع المظاهر والتفاصيل الحياتية، لتكتسب تنظيما عصريا.

وفى عام 2015، أعاد الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، المكانة التاريخية الرفيعة لبرزة قصر الحصن، ليواصل على نهج أجداده الحفاظ على سيره للمجالس الاجتماعية، والحرص على دورها في الحوار والتشاور والتعلم.

وتحولت برزة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، ولي عهد أبوظبي، في قصر البحر، مع الوقت إلى لقاء وطني، مع القائد بدون حواجز أو قيود أو إجراءات معقدة.

وتحولت "برزة قصر الحصن" إلى "برزة أو مجلس قصر البحر"، ويجالس خلالها بن زايد ضيوفه من كبار الشخصيات والعلماء والسياسيين والمثقفين من مختلف دول العالم، إلى جانب الوزراء والمواطنين القادمين من مختلف إمارات الدولة.

وأصبح مجلس قصر البحر حدثا أسبوعيا تقليديا من السمات التى تثير دهشة وإعجاب الضيوف الأجانب من خارج الإمارات.

كما يضم مجلس قصر البحر الفعاليات النسائية، ويحضره العلماء ورجال الدين، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والرياضيون، والشباب، إلى جانب الوزراء ومديري الدوائر والإعلاميين.