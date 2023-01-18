الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حضره الرئيس السيسى والمواطنون.. ما هو «مجلس قصر البحر» فى الإمارات؟

قمة ابو ظبى
قمة ابو ظبى

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في مجلس قصر البحر بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن مجلس قصر البحر يعقد أسبوعيا بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور رئيس الإمارات وكبار رجال الدولة والمسئولين بالإمارات والمواطنين.

 

txt

الأردن يرحب باستضافة الإمارات مؤتمر تغير المناخ «كوب 28»

 

فما هو مجلس قصر البحر الذى حضره الرئيس السيسي اليوم؟

جرت العادة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عهد الشيخ زايد بن خليفة ال نهيان "زايد الأول"، أن يلتقى القائد بضيوفه في "برزة قصر الحصن"، يفتح بيته لضيوفه وأهله، من مختلف شرائح المجتمع الإماراتي، بمواطنيه ومقيميه، وكان يحاورهم فى شئونهم ويقضى حوائجهم بصفته حاكما لـ أبوظبى.

وكانت تلك "البرزة"، أحد ما يميز المشهد فى دولة الإمارات، منذ الشيخ زايد مؤسس الدولة، وتطورت تلك البرزة مع المظاهر والتفاصيل الحياتية، لتكتسب تنظيما عصريا.

وفى عام 2015، أعاد الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، المكانة التاريخية الرفيعة لبرزة قصر الحصن، ليواصل على نهج أجداده الحفاظ على سيره للمجالس الاجتماعية، والحرص على دورها في الحوار والتشاور والتعلم.

txt

العاهل البحرينى يشارك فى «قمة أبوظبى» تلبية لدعوة رئيس الإمارات

وتحولت برزة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، ولي عهد أبوظبي، في قصر البحر، مع الوقت إلى لقاء وطني، مع القائد بدون حواجز أو قيود أو إجراءات معقدة.

وتحولت "برزة قصر الحصن" إلى "برزة  أو مجلس قصر البحر"،  ويجالس خلالها بن زايد ضيوفه من كبار الشخصيات والعلماء والسياسيين والمثقفين من مختلف دول العالم، إلى جانب الوزراء والمواطنين القادمين من مختلف إمارات الدولة.

وأصبح مجلس قصر البحر حدثا أسبوعيا تقليديا من السمات التى تثير دهشة وإعجاب الضيوف الأجانب من خارج الإمارات. 

كما يضم مجلس قصر البحر الفعاليات النسائية، ويحضره العلماء ورجال الدين، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والرياضيون، والشباب، إلى جانب الوزراء ومديري الدوائر والإعلاميين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس قصر البحر ابوظبى الإمارات الشيخ زايد بن خليفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

عدد الأفراد المسموح بها في بطاقة التموين 2023

قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

«داخل شقة».. تحقيقات موسعة مع سيدة المشغولات الذهبية بالجمالية

«إيد واحدة».. الداخلية تنشر أغنية جديدة احتفالًا بعيد الشرطة 71

نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الأول 2023

تقارير دولية ترصد آراء المسئولين حول السياسة النقدية العالمية خلال أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى