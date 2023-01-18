الأردن يرحب باستضافة الإمارات مؤتمر تغير المناخ «كوب 28»

رحبت الأردن، باستضافة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP- 28) خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.

وأعرب وزير البيئة الأردني معاوية الردايدة، عن ثقة الأردن الكبيرة بما تمتلكه الإمارات من إمكانات كبيرة ومتقدمة، وطاقات بشرية مؤهلة لاستضافة هذا المؤتمر الدولي المهم.

وأكد الردايدة، تثمن وتقدر هذا الدور العربي الكبير الذي تقوم به الإمارات الشقيقة، والذي يصب في مصلحة العمل العربي المشترك، تجاه القضايا البيئية عامة والتغير المناخي خاصة.

وأعرب عن ثقته بأن تكليف وزير الصناعة الإماراتي المبعوث الخاص للتغير المناخي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وما يتمتع به من كفاءة مهنية وخبرات عملية متراكمة في مجال التغير المناخي والطاقة المتجددة والصناعة، تخوله وباقتدار لإدارة هذا الحدث العالمي.

مؤتمر الإمارات للمناخ COP28

وسيشهد مؤتمر الإمارات للمناخ COP28 إجراء أول مراجعة عالمية لاتفاقية باريس للمناخ، حيث سيتم تقييم مدى التقدم الذي أحرزته الدول في إطار خططها المناخية الوطنية.

كما سيكون الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28 الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، من ضمن أبرز المتحدثين خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وتضم قائمة المتحدثين الذين تم تأكيد حضورهم القمة كل من: مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وماجد السويدي المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28 (مؤتمر الإمارات للمناخ)؛ وسامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية ورئيس مؤتمر المناخ COP27.