كارت شحن العيش.. طرق استخراج الكارت الذكى لغير حاملى بطاقات التموين

يبحث عدد من المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا "فيسبوك"، وعبر موقع البحث جوجل، لمعرفة الطرق الخاصة باستخراج الكارت الذكي للعيش، للمواطنين غير حاملي البطاقات التموينية عن كيفية شراء العيش البلدي المدعم بدون بطاقة تموين، وذلك بعد تصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن طرح العيش البلدي المدعم بسعر حر لمن لا يحمل بطاقة تموين.

ويرصد "الدستور" طرق استخراج الكارت الذكي للعيش، في سياق السطور التالية:-

1ـ الحصول على كارت ذكي لشراء الخبز المدعم لغير حاملي بطاقة التموين من مكاتب البريد.

2ـ طرح 3 فئات من كارت شحن العيش بواقع 20 و50 و100 جنيه حسب احتياجات المواطن الشهرية.

3ـ إمكانية شحن الكارت الذكي بالرصيد مثل كروت شحن الكهرباء والمياه بالقيمة التى يرغب صاحبه فى الحصول عليها.

4ـ وزن الرغيف سيكون 90 جرامًا وبنسبة استخراج دقيق 87.5% بنفس مواصفات الرغيف المدعم الذي يحصل عليه حاملو البطاقات التموينية، وسيكون هذا ما سيحصل عليه حامل كارت شحن العيش.

5ـ سعر الرغيف البلدي المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية سيتم تحديده وفقًا لتكلفة الإنتاج، بحيث يكون أقل من مثيله بالسوق المحلية والذي يبلغ 1 جنيه، من خلال استخدام كارت شحن العيش.

6ـ كارت شحن العيش سيكون متاحًا في جميع المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية بعدد 32 ألف مخبز.

الهدف من كارت شحن العيش

تجدر الإشارة إلى أن الهدف من شراء كارت شحن العيش لغير حاملي بطاقة التموين، وذلك بدلا من شرائهم الخبز السياحي بأسعار مرتفعة، كما أن المستهدف من كارت شحن العيش تغطية 30 مليون فرد الذين لا يملكون بطاقة تموين لصرف الخبز المدعم فقط.