الأربعاء 18 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الإيطالي: جنودنا بالخارج أداة أساسية لسياسة روما

تاياني
تاياني

صرح وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، بأن جنود بلاده الذين يعملون خارج الحدود الوطنية هم "أداة أساسية لسياسة بلادنا الخارجية".

 

جاء ذلك خلال تفقد تاياني لسفينة البحرية (سان جوستو) الراسية في ميناء تونس العاصمة، على هامش زيارته الأربعاء للجمهورية التونسية.

 

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، مخاطبا طاقم السفينة: "أن وجود جيشنا في الخارج يخدم لفتح فرص جديدة، بما في ذلك الفرص الاقتصادية، التي لا تتحقق إلا إذا كان هناك سلام وإذا كان هناك استقرار".

 

وتابع: "أنتم تضمنون سلامة بحارنا، وتقومون بعمل ثمين لمراقبة وحماية سفننا التجارية وسفن صيد الأسماك. عليكم أن تعلموا أننا ممتنون لكم ويمكنكم الاعتماد على الحكومة والمؤسسات الوطنية لأنكم تمثلون الأفضل من بلدنا".

 

وأردف: "ومن يرتدي الزي الرسمي لا يفعل ذلك من أجل العثور على وظيفة عمل، بل لأنه يؤمن بقيم معيّنة".

 

الهجرة غير النظامية 

 

وكان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، استقبل اليوم، وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني ووزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوزي، في لقاء "تناول علاقات الصداقة المتينة والتعاون المتميز القائمة" بين البلدين و"الحرص المتبادل على تطويرها في شتى الميادين في الإطار الثنائي والأوروبي ومتعدد الأطراف".

 

وأشارت الرئاسة التونسية في بيان إلى أنه "تم التأكيد، بالمناسبة، على الرغبة المشتركة في تعزيز التشاور والتنسيق الثنائي والرفع من حجم التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي وتنفيذ آليات الدعم الثنائي للاقتصاد التونسي ومزيد تحفيز الاستثمارات الإيطالية بتونس في عدة قطاعات وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها".

 

ونوهت بأن اللقاء كان أيضا "فرصة للتطرق لمسألة الهجرة غير النظامية وللتأكيد على القناعة المشتركة للبلدين بخصوص ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لهذه الظاهرة تتجاوز البعد الأمني البحت وتعالج أسبابها العميقة وتُوفر الأطر المبتكرة والآليات المناسبة لتطوير الهجرة النظامية".

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