زاد بحث الكثير من الطلاب عن توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023 بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى بالدرجات وليس التقديرات.



توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023

نوضح لكم في التقرير التالي توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023 لامتحانات الترم الأول للعام الدراسي الجاري 2022-2023.



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توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023، الترم الأول للعام الدراسي الجاري

- مادة اللغة العربية: 34 درجة للامتحان الإلكتروني و6 درجات للامتحان الورقي و5 درجات لامتحان الشهر و5 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 50 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 27 درجة للامتحان الإلكتروني و5 درجات للامتحان الورقي، و4 درجات لامتحان الشهر، و4 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 40 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية: 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.

- الجبر والتفاضل والمثلثات: 27 درجة للامتحان الالكتروني و5 درجات للامتحان الورقي و4 درجات لامتحان الشهر و4 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 40 درجة.

- الكيمياء: 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.

- الفيزياء: 20 درجة للامتحان الإلكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.

- الاحياء: 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.



- تطبيقات رياضة: 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.

- تاريخ: 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.

- جغرافيا :20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.

- علم نفس واجتماع: 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.

- فلسفة: 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.



امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2023



كان قد بدأ طلاب للصف الثاني الثانوي امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الجاري 2022-2023 من الأحد 15 يناير

وتستمر الامتحانات يوم الأحد 22 يناير 2023

اللغة الأجنبية الثانية (عام) من 9 إلى 12:30

12.30 إلى 3

الفلسفة والمنطق (أدبي)

يوم الثلاثاء 24 يناير 2023

الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من 9 إلى 12

12.30 إلى 3

الكيمياء (علمي)

وعلم النفس والاجتماع (أدبي)



يوم الأربعاء 25 يناير 2023

9 إلى 11.30

تاريخ (أدبي)

الأحياء (علمي)





