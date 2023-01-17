يحظى توزيع درجات امتحان الكيمياء للصف الأول الثانوي 2023 على نسب مشاهدة عالية عبر موقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، حيث اختلف عن الأعوام السابقة تقدير الطلاب في الامتحانات، وذلك عقب انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023 في كافة محافظات الجمهورية.

توزيع درجات امتحان الكيمياء للصف الاول الثانوي 2023

يخضع طلاب 1 ثانوي الشعبة العلمية بمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 إلى امتحان مادة الكيمياء ويكون توزيع درجات المادة بمجموع كلي كما يلي:-

14 سؤالًا إلكترونيًا.

2 سؤال ورقي.

2 اختبار الشهر.

1 إلتزام.

1 سلوك.

وتكون مواصفات الورقة الامتحانية كما يلي:-

30 % من الأسئلة تقيس الفهم.

40 % من الأسئلة للتطبيق.

30 % أسئلة لحل المشكلات والإبداع.

وتعقد 85% من الأسئلة بشكل إلكتروني عبر جهاز التابلت المدرسي فيما يعقد 15 % من الأسئلة بشكل ورقي حيث تكون الأسئلة مناسبة لمستوى الطالب المتوسط حيث تخاطب العقل والفهم ومدى مدخلات التعليم التي استوعبها الطالب في مادة الكيمياء.

توزيع درجات طلاب 1 ثانوي في جميع المواد

يتم توزيع درجات المواد التي يخضع لها طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي وفقا لما يلي:-

مادة اللغة العربية 50 درجة ( 34 سؤال إلكتروني، 6 أسئلة ورقية، 5 اختبار الشهر، 2.5 إلتزام، 2.5 سلوك).

مادة اللغة الإنجليزية 40 درجة ( 27 سؤال إلكتروني، 5 أسئلة ورقية، 4 اختبار الشهر، 2 إلتزام، 2 سلوك).

مادة اللغة الاجنبية الثانية 30 درجة ( 20 سؤال إلكتروني، 4 أسئلة ورقية، 3 اختبار الشهر، 1.5 إلتزام، 1.5 سلوك).

مادة الرياضيات 40 درجة ( 27 سؤال إلكتروني، 5 أسئلة ورقية، 4 اختبار الشهر، 2 إلتزام، 2 سلوك).

مادة الفيزياء 20 درجة ( 14 سؤال إلكتروني، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك).

مادة الأحياء 20 درجة ( 14 سؤال إلكتروني، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك).

مادة التاريخ 20 درجة ( 14 سؤال إلكتروني، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك).

مادة الجغرافيا 20 درجة ( 14 سؤال إلكتروني، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك).

مادة الفلسفة 20 درجة ( 14 سؤال إلكتروني، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك).

وتم عرض توزيع درجات امتحان الكيمياء للصف الأول الثانوي 2023 خلال التقرير.

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