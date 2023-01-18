رئيس حي الجمرك بالإسكندرية: سأحصر العقارات المتهالكة وأظهر عراقة الحي

بعد صدور قرار تعينها

اعربت المهندسة نهى أحمد خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، عن اعتزازها وسعادتها بتعينها رئيسا للحي، ضمن الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، التي أصدرها اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بعد تصديق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقالت «خليفة» في تصريحات لـ«الدستور»، إن حي الجمرك حي عريق، لذا سيكون من أهم ما تعمل عليه هو إظهار هذه العراقة بالارتقاء بجميع مناطق الحي، وخاصة أن الحي يضم مواقع آثرية وسياحية مثل قلعة قايتباي وميدان المساجد وغيرها من المواقع التي يحب أن تظهر بصورة لائقة وحضارية، مؤكدة أن الجهود ستتضافر لاستكمال ما تم من خلال رئيس الحي السابق اللواء وليد البيلي.

وأضافت خليفة أن أهم الملفات بالحي وعلى رأس أولوياتها، والتي سوف تبدأ العمل الفوري بها، هي العقارات المتهالكة الآيلة للسقوط والتي تشكل خطورة داهمة على المواطنين، حيث يعد حي الجمرك من الأحياء القديمة والذي يضم عقارات كثيرة قديمة، لافتة إلى أنه سوف عمل حصر ودراسة لحالة هذه العقارات وحالة السكان وتواجدهم بها من خلال لجان وعمل المتخصصين بالحي، وعرضها على اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمناقشاتها وإيجاد حل لها من خلال تطوير تلك المناطق.

وأوضحت أن الارتفاء بالحي وتطويره والحفاظ على نظافته يحتاج تضافر جهود جميع العاملين بالحي، والمجتمع المدني ونواب البرلمان، مؤكدة أن حي الجمرك هو الإسكندرية القديمة التي يجب أن تكون واجهة للمحافظة، لافته انننا نستكمل مسيرة العمل بفكر وتطوير جديد.

يذكر أن المهندسة نهى أحمد خليفة تقلدت منصب مدير عام الإدارة العامة للمعلومات، ورئيس لجنة المراكز التكنولوجية بمحافظة الإسكندرية، و حصلت على المركز الثالث في جائزة القيادات المتميزة فئة مدير إدارة2021.

كما حصلت المهندسة نهى أحمد السيد، على جائزة أفضل موظفة حكومية عربية، من قبل اللجنة المنظمة لجائزة التميز الحكومي العربي بدولة الإمارات في2020، برعاية محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي، عن عملها كمديرة للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المنتزه أول بالإسكندرية.

وأوضحت أنها بدأت العمل مع بداية المراكز التكنولوجية، في 2004، ومن خلال عملها حصلت على 5 جوائز بداية من عام 2005 حتى 2019، وهي أفضل موقع حكومي مركز أول في 2005، أفضل منفذ يقدم خدمات مركز ثالث 2007، استمرار تميز مركز ثالث منافذ حكومية 2009، استمرار تميز منافذ حكومية مركز أول 2010، جائزة المركز التكنولوجي بحي المنتزه أول 2019، ومركز أول مؤسسة عن الحي.