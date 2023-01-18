الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

ما هي البلابيصا في عيد الغطاس؟.. باحث يجيب

البلابيصا
البلابيصا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الغطاس المجيد.

رموز الاحتفال بـ عيد الغطاس في مصر

وقال عادل عوض، المتخصص في التاريخ الكنسي، لـ"الدستور"، إن البلابيصا هي أشهر رموز احتفالات المصريين بالغطاس وهي عبارة عن فانوس بدائي الصنع يرجع تاريخه لعصر الأجداد المصريين القدماء الفراعنة حيث كانوا يستخدمونه في احتفالاتهم، ونظرا للجذور المصرية الأصلية للأقباط، فظل تأثرهم بالبلابيصا وخصصوها لعيد الغطاس.

ما هي البلابيصا

وهي عبارة عن برتقالة يتم تفريغها من الداخل ويحفر الصليب المقدس على جوانبها ويوضع في داخلها شمعة لتضئ، ويصنع لها سلسلة من القماش أو الأقطان من الخارج حتى يتمكن الطفل من المسك بها.

واشار إلى أن البلابيصا تنتشر بشكل أكثر في القرى والأرياف والصعيد المصري وهناك لا يتم تفرقة بين مسلم ومسيحي بل جميع الأطفال يمكسون بالبرتقال المضئ في فرحة وهتاف كما يمسك نفس الاطفال بفانوس رمضان كذلك.

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سبب تسمية عيد الغطاس بهذا الاسم

ومن جانبه قال القمص إشعياء عبد السيد فرج في كتاب طقس الأعياد السيدية الكبرى والصغرى، عن عيد الغطاس المجيد إنه تحتفل الكنيسة بهذا العيد سنويًا تذكارًا لعماد الرب ولظهور سر مكتومًا منذ الدهور، واظهر بعماد المخلص.. وهذا السر هو سر الثالوث الأقدس الذي هو قاعدة إيماننا القديم وأساس الدين المسيحي المستقيم... ذلك فإن الابن الكلمة ظهر في الأردن متجسدًا وتعمد في الماء، والروح القدس ظهر بهيئة حمامة واستقر عليه، وصوت الأب نادى من السماء (هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت) ولهذا يسمى عيد الظهور الإلهي أي ظهور هذا السر العظيم فيه... كما يسمى بالغطاس لأنه الرب اقتبل فيه العماد بالتغطيس بالإجماع.

عيد الغطاس المجيد عيد الغطاس في مصر رموز احتفالات المصريين بالغطاس كتاب طقس الأعياد تسمية عيد الغطاس بهذا الاسم

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