الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 42 طن أعلاف مجهولة المصدر في 3 محافظات

أعلاف مجهولة المصدر
أعلاف مجهولة المصدر

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات «الشرقية - الغربية - القليوبية».

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية والتى جاء أبرزها: في مجال حماية الثروة الزراعية، وضبط عدد 5 قضايا بنطاق محافظة الشرقية عبارة عن محلين، شركة، مصنع، مدشة 3 منهم بدون ترخيص بإجمالى مضبوطات بلغت 42 طن مواد خام أعلاف، 17 طن منتج نهائى أعلاف بدون بيانات ومجهولة المصدر.

ونجحت الجهود في ضبط عدد 4 قضايا بنطاق محافظة الغربية عبارة عن محلين، مصنعين، جميعهم بدون ترخيص بإجمالى مضبوطات بلغت 24,5 طن مواد خام أعلاف، 27,25 طن منتج نهائى أعلاف، دون بيانات ومجهولة المصدر.

وفى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية، تم ضبط 3 مصانع "بدون ترخيص" بنطاق محافظة القليوبية بإجمالى مضبوطات بلغت 13,5 طن مواد خام مواد غذائية مجهولة وبدون بيانات وبدون موافقة بيئية، 4,8 طن و 1800 قطعة منتج نهائى مواد غذائية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات.

وفي مجال الصحة العامة، تم ضبط مصنعين "بدون ترخيص" بنطاق محافظة القليوبية بإجمالى مضبوطات بلغت 5 طن مواد خام بلاستيك مجهولة المصدر وبدون بيانات وبدون موافقة بيئية، 158500 عبوة منتج نهائى بلاستيك مغشوشة ومقلدة.

شرطة البيئة المخالفات حملة تفتيشية محافظة الشرقية مواد غذائية مغشوشة محافظة القليوبية

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