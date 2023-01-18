أزمة نفسية تدفع شابًا لإشعال النيران فى نفسه بمدينة نصر

أشعل شاب النيران في نفسه بمدينة نصر، اليوم الأربعاء؛ لمروره بحالة نفسية سيئة، في القاهرة.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لشاب محروق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة شاب «أ. ع»، مصابًا بحروق بالجسم، وتبين أنه أقدم على الانتحار بإشعال النار في نفسه لمروره بحالة نفسية سيئة في الآونة الأخيرة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.