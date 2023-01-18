الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أزمة نفسية تدفع شابًا لإشعال النيران فى نفسه بمدينة نصر

شاب يشعل النيران
شاب يشعل النيران في نفسه

أشعل شاب النيران في نفسه بمدينة نصر، اليوم الأربعاء؛ لمروره بحالة نفسية سيئة، في القاهرة.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لشاب محروق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة شاب «أ. ع»، مصابًا بحروق بالجسم، وتبين أنه أقدم على الانتحار بإشعال النار في نفسه لمروره بحالة نفسية سيئة في الآونة الأخيرة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الآونة الأخيرة حالة نفسية سيئة مرور مصاب بحروق بالجسم

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