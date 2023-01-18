وكيل «تعليم مطروح» يتفقد الامتحان الإلكتروني لطلاب «2 ثانوي» بالضبعة

أجرى عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح، جولة تفقدية مفاجئة بمدرستي الضبعة الثانوية بنين والضبعة الثانوية بنات وذلك لمتابعة مسار الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الثاني الثانوي، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية فترة واحدة لمدة ثلاث ساعات بحضور أحمد فتح الباب مدير مركز التطوير التكنولوجي.

واطمأن وكيل تعليم مطروح من طلاب المدرستين على دخولهم المنصة الإلكترونية بسهولة ويسر دون أي عقبات تحت إشراف أعضاء مركز التطوير، مؤكدا لمسؤولي المدرستين ضرورة توافر جميع الأجواء الامتحانية المناسبة مع عدم السماح للطلاب بالخروج من الامتحان قبل نهايته لضمان فرض النظام وتحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية والإدارات التعليمية ومركز التطوير التكنولوجي على تواصل دائم وتنسيق مستمر مع مسئولي المدارس الثانوية للوقوف على مسار الامتحان الإلكتروني حيث تمكن كافة الطلاب بنسبة مائة في المائة من أدائه عبر المنصة التكنولوجية مع متابعة لحظية من أعضاء مركز التطوير.

وكيل تعليم مطروح يتفقد الامتحان الإلكتروني

وكيل تعليم مطروح يتفقد الامتحان الإلكتروني

وكيل تعليم مطروح يتفقد الامتحان الإلكتروني

وكيل تعليم مطروح يتفقد الامتحان الإلكتروني

وكيل تعليم مطروح يتفقد الامتحان الإلكتروني