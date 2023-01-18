الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على متهم بقتل زوجته في الزاوية

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، الحكم على المتهم بقتل زوجته بعد وصلة تعذيب بسبب خلافات مالية بينهما في الزاوية الحمراء.

وكانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهم إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

يصدر الحكم  برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين يحيي عادل عبد اللطيف وعادل أحمد حراجي، وأمانة سر رفاعي فهمي ويحيى عبد الرشيد.

وأثبتت التحريات أن سبب الواقعة هي خلافات مالية بين المجني عليها وزوجها، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالاعتداء بالضرب عليها، وطعنها عدة طعنات نافذة بمناطق متفرقة بالجسد أودت بحياتها.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا مفاده مقتل سيدة داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين وجود جثة لسيدة بها آثار طعن في الرقبة والصدر، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو زوج المجني عليه.

وبمواجهته اعترف بوجود سابق خلافات بينهما، وتم اقتياده إلى القسم ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات.

المتهم بقتل زوجته تعدي بالضرب جنايات شمال القاهرة خلافات مالية شمال القاهرة

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