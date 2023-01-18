الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين ترحب بزيارة بلينكن.. وتدعو أمريكا للحوار بدل المواجهة

بلينكن
بلينكن

رحبت الصين بزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين، المقررة يوم الخامس من فبراير الجاري وأكدت أنها على تواصل مع الجانب الأمريكي بشأن الترتيبات الخاصة للزيارة، داعية واشنطن إلى الحوار بدل المواجهة.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام عالمية، سيسافر بلينكن إلى بكين في 5 فبراير لعقد اجتماعات متوقعة مع مسؤولين كبار في الصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، خلال مؤتمر صحفي إن الصين تنظر على الدوام إلى علاقاتها مع الولايات المتحدة وتطورها وفقا للمبادئ الثلاثة القائمة على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين.

وأضاف وانج أن بلاده "تأمل في أن تتبنى الولايات المتحدة تصورا صحيحا عن الصين، وتلتزم بالحوار بدلا من المواجهة، وتسعى لتحقيق نتائج مربحة للجانبين بدلا من ممارسة لعبة محصلتها صفر".

وتابع: "من المأمول أن تتمكن الولايات المتحدة من العمل مع الصين لتحقيق التفاهمات المشتركة المهمة التي تم التوصل إليها بين رئيسي الدولتين بشكل كامل، وإعادة العلاقات بين الصين والولايات المتحدة إلى مسار النمو السليم والمطرد".

 

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الصين ترحب بزيارة بلينكن.. وتدعو أمريكا للحوار بدل المواجهة

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