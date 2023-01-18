محلل سياسى أردنى يحذر من قيام انتفاضة فلسطينية ثالثة

قال رمضان الرواشدة، الكاتب والمحلل السياسي الأردني، إن الدول العربية وفي طليعتها مصر والأردن، كانت داعمة للقضية الفلسطينية وقدمت الشهداء دفاعًا عنها، وكذلك باقي الدول العربية، مؤكدًا على دعم كافة الحقوق المشروعة على أساس اتفاقيات السلام وحل الدولتين.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن غدًا سيكون هناك قمة أردنية مصرية خليجية لتؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه يوجد 43% من لاجئي فلسطين بالأردن، وتم تقديم كل التسهيلات اللازمة لهم ليعيشوا كأبناء وطن والموقف الأردني تم دفعه بالدماء على محراب الدولة الفلسطينية وكذلك مصر قدمت الكثير من أجل القضية الفلسطينية.

منع سفير الأردن من دخول المسجد الأقصى

وتابع: نحن الآن أمام عدة احتمالات فهناك حكومة يمنية متطرفة شكلها نتينايهو وفيها أحزاب دينية وصهيوينة متطرفة ورأينا تحركاتهم المتطرفة واليوم منعت السفير الأردني من الوصول للمسجد الأقصي وتم استدعاء سفير إسرائيل بالأردن وتم مطالبته بتفسير هذا الموقف.

وحذر من قيام انتفاضة ثالثة مؤكدًا أن الخاسر فيها إسرائيل والفلسطينين كذلك، كما أن عواقبها غير معروفة، مشيرًا أن العالم العربي مد يده كثيرًا بالسلام.